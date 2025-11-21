Tümü Webekno
PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

Sony, Black Friday'e özel olarak PlayStation Plus'ın Türkiye fiyatlarında indirime gitti. İşte kısa süreli kampanyada sunulan indirimli fiyatlar.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sony, ülkemizde de çok sayıda kullanıcısı olan PlayStation platformunda aylık belli ücretler karşılığında birçok oyuna erişmenizi sağlayan “PlayStation Plus” aboneliğini oyunseverlere sunuyordu. Bu abonelik, özellikle Game Pass fiyatlarının uçmasının ardından oyuncular için iyice cazip bir teklif olmaya başlamıştı.

Şimdi ise PlayStation’dan Plus aboneliği konusunda çok sevindirici bir hamle geldi. Teknoloji devi, Black Friday’e özel olarak PlayStation Plus aboneliklerinde büyük indirime gitti. Kısa süre devam edecek indirimler, Extra ve Deluxe paketlerinde sunuluyor.

PS Plus Black Friday indiriminin ardından oluşan fiyatlar

Paket Normal Fiyatı (Yıllık) İndirimli Fiyatı (Yıllık)
PlayStaiton Plus Extra 3.645 TL 2.733,75 TL (%25)
PlayStation Plus Deluxe 4.266 TL 2.858,22 TL (%33)

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere PS Plus Extra paketinde** %25 oranında**, PS Plus Deluxe’te ise** %33 oranında** fırsat sunuluyor. İndirim yalnızca yıllık aboneliklerde var. Aylık ve 3 aylıkların fiyatı aynı. Kapmanyanın** 5 Aralık 2025 tarihine kadar devam edeceğinin** altını çizelim. Yani 2 hafta civarı süreniz var. Aboneliklere buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları
Playstation

