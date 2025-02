Sony'nin bir sonraki State of Play etkinliğini ne zaman düzenleyeceği gün yüzüne çıkmış gibi görünüyor. Güvenilir bir kaynağa göre etkinlik, gelecek hafta gerçekleştirilecek.

Video oyun dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olarak bilinen Nate the Hate, PlayStation ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. X'te yapılan paylaşım, Sony'nin bir sonraki State of Play etkinliğini gelecek hafta gerçekleştirebileceğini düşündürüyor.

Açık konuşmak gerekirse Sony'nin bu haftalarda bir State of Play etkinliği gerçekleştirmesi zaten çok olasıydı. Çünkü şirket, her yıl ocak veya şubat aylarında bir etkinlik düzenliyor, PlayStation için yolda olan oyunlarla ilgili son duyuruları gerçekleştiriyordu. Ocak ayı geride kalmış olmasına rağmen şirketten bir açıklama gelmemişti. Hâl böyle olunca Nate the Hate'in paylaşımı, oldukça mantıklı.

Peki hangi gün?

Nate the Hate, Nintendo Switch 2'nin lansman tarihini yüzde 100 doğrulukla tutturduğu için Sony'nin State of Play etkinliğinin gelecek hafta gerçekleştirilebileceğine kesin gözüyle bakabiliriz. Ancak etkinliğin hangi gün gerçekleştirileceği tam olarak belli değil. Bu bilgi de birkaç gün içerisinde gün yüzüne çıkabilir.

State of Play etkinliğine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.