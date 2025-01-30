Sony, PlayStation Plus aboneliğindeki stratejisini değiştireceğini açıkladı. 2026 itibarıyla artık kütüphaneye PS4 oyunları gelmeyecek, sadece PS5 oyunları eklenecek.

Sony, her ay düzenli olarak PlayStation Plus aboneliği kütüphanesine oyunlar ekliyordu. Bu oyunların bazıları PS5 oyunları, bazıları ise PS4 oyunlarıydı. Tabii ki PS4 oyunlarının daha fazla olması nedeniyle sık sık geldiklerini görüyorduk.

Ancak şirket, dünkü PS Plus oyunları açıklaması kapsamında abonelik sistemine yaklaşımını değiştireceğini duyurdu. Buna göre artık PS Plus’ta artık PS5 oyunlarına daha fazla ağırlık verilecek.

Ocak 2026 itibarıyla PS4 oyunları yerine sadece PS5 oyunları gelmeye başlayacak

Yapılan açıklamaya göre şirket, önümüzdeki yılın başı PS4 oyunlarını PlayStation Plus’a eklemeyi bırakacak. Bunun yerine sadece PS5 oyunları aylık oyunlara ve kütüphaneye eklenmeye başlayacak. Şirket, çoğu kullanıcının artık yeni nesil konsolda olmasından dolayı böyle bir hamle yaptıklarını söylüyor.

Hâlihazırda PS Plus kütüphanesinde bulunan PS4 oyunlarına ne olacağı konusunda sevindirici bir açıklama var. Öyle ki şirket, kütüphaneden kaldırılmadıkları sürece o oyunların erişilebilir olabileceğini belirtmiş. Yani yeni PS4 oyunu gelmese bile hâlihazırda olanlara kaldırılana kadar erişebileceksiniz.

Bu haberin çoğu oyunsever için üzücü olabileceğini söyleyebiliriz. Ne de olsa PS Plus, kullanıcılara eski PS4 oyunlarını deneyimleme imkânı tanıyordu. PS5 oyunlarının sayısı ise hâlâ bir hayli az. Bu yüzden daha az oyunun PS Plus’a geldiğini görebiliriz. Bu hamlenin nasıl bir geri dönüş alacağını zaman gösterecek.