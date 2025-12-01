Tümü Webekno
PlayStation Oyunlarına Kişiye Göre Fiyatlandırma Geliyor! İşte Detaylar

Sony, Avrupa Birliği'nde PlayStation Store'da dinamik fiyatlandırma test etmeye başladı. Bu test; aynı oyunun kullanıcılarda farklı farklı fiyatlarda görünmesini sağlıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüm oyun platformları gibi **PlayStation’da **da her ülkede farklı farklı fiyatlandırma politikaları izleniyor. Örneğin ülkemizde yerel fiyatlandırma var ve oyunların TL olarak Türkiye’ye özel fiyatlarla sunulduğunu görüyoruz. Ancak gelen yeni bilgiler, bu kondua değişiklikler olabileceğini gösteriyor.

PlayStation’da fiyat takibi yapmasıyla bilinen PSPrices isimli internet sitesi, Sony’nin ilginç bir deney yaptığını keşfetti. Buna göre şirket, PlayStation Store’daki oyun fiyatlarında dinamik fiyatlandırma test ediyor. Bu da oyunların fiyatlarının herkese farklı görünebileceği anlamına geliyor.

Kullanıcıya göre oyunlar daha uygun fiyatlara satılabilir

Ekran Resmi 2025-12-01 11.00.00 *PSPrices.com

PSPrices’ın aktardığına göre Kasım 2025 itibarıyla bazı PS Store kullanıcıları, standart perakende fiyatından daha düşük deneysel fiyatlar görmeye başladı. Bu deneyin, sadece belli ülkelerde yapıldığını belirtelim. Aralarında Türkiye yok. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, diğer AB ülkelerinde gerçekleştiriliyor. Yani ABD’de de yok.

Yeni dinamik fiyatlandırma sayesinde aynı oyun farklı kullanıcılara %17,6’ya kadar varan oranda daha düşük gözükebiliyor. Örneğin PS Prices’ın paylaştığı örneklerde normal fiyatı 74,99 euro olan WWE 2K25’in deneme fiyatının %17,6 indirimle bazı kullanıcılara 61,82 euro olarak gözüktüğü aktarılmış. 69,99 euroluk Warhammer 40.000: Space Marine’de ise %16,6’lık farkla 58,35 euro’luk deneysel fiyat yer alıyor. Civilization VII, Kingdom Come: Deliverance II, Mafia: The Old Country gibi oyunlarda da var. Gelen bilgilere göre testler, 50’den fazla oyunda yapılıyor.

Sony’nin neden böyle bir deney yaptığı konusunda bir bilgi yok. Tahminlerde bulunacak olursak şirket, fiyat değişikliklerinin kullanıcıların oyun satın alma isteğin nasıl etkilediğini test etmek istiyor olabilir. Ayrıca her kullanıcının ilgi alanına göre farklı fiyatlandırma yaparak daha fazla satış da hedefleniyor olabilir. Tabii ki bunların hepsi birer tahmin. Neden yapıldığını bilmiyoruz. Sony’den de hiçbir açıklama yok. Sadece bir test olduğu için ne zaman geleceği konusunda da bir bilgi bulunmuyor. Neler olacağını bekleyip görmemiz gerek.

Playstation

