[Aralık 2025] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 5 Oyun PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz

Sony'nin Aralık ayında PlayStation Plus aboneleri için sunacağı ücretsiz oyunlar açıklandı. Bu oyunları kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Önümüzdeki Aralık ayında PlayStation Plus abonelerinin ücretsiz bir şekilde şahsi kütüphanesine ekleyebileceği oyunlar resmî olarak açıklandı.

Aralık ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette LEGO Horizon Adventures. En kaliteli LEGO oyunlarından biri olarak kabul edilen LEGO Horizon Adventures'i oynamanızı mutlaka tavsiye ediyoruz.

PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek yeni oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı LEGO Horizon Adventures PS5 1.749 TL Killing Floor 3 PS5 1.749 TL The Outlast Trials PS4, PS5 669 TL Synduality Echo of Ada PS5 1.399 TL Neon White PS4, PS5 879 TL

Listede yer alan oyunların tamamını 2 Aralık'tan 5 Ocak'a kadar PlayStation Plus abonesiyseniz şahsi PlayStation hesabınızın kütüphanesine ekleyebilirsiniz. PlayStation Plus aboneliğiniz sürdüğünüz müddetçe ömür boyu bu oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

