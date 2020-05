The Last of Us Part II İçin Yeni Bir Etkinlik Düzenlenecek

PlayStation 4'ün yakın tarihte yayınlanacak belki de en fazla merak edilen oyunu The Last of Us Part II ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sony tarafından yapılan açıklamalarda, yarın bir State of Play etkinliği düzenleneceği ve bu etkinlikte The Last of Us Part II'nin yer alacağı açıklandı.

PlayStation 4 sahipleri, The Last of Us Part II'ye kavuşacakları günü beklerken PlayStation yönetiminden oyun ile ilgili çok önemli bir açıklama geldi. Yetkililerin açıklamalarına göre PlayStation'ın son "State of Play" etkinliğinde The Last of Us Part II'ye yer verilecek. Yani oyunseverler, bu oyunun piyasaya sürülmesine çok az bir süre kalmışken The Last of Us Part II'yle ilgili yeni bilgiler edinme imkanı yakalayacaklar.

Söz konusu etkinlik etkinlik, 27 Mayıs Çarşamba (yarın) Türkiye saati ile gece 23:00'te gerçekleştirilecek. Böylelikle oyunseverler, The Last of Us Part II ile ilgili hem yeni görüntüler görecekler hem de oyun hakkında yeni bilgiler öğrenecekler. PlayStation yönetiminin onun çıkışına günler kala böyle bir etkinlik düzenlemesinin oyunun tanıtımı için en doğru zaman olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz.

Yarın, The Last of Us Part II'den görüntülerin de yer alacağı bir etkinlik düzenlenecek

PlayStation'ın açıklamalarına göre The Last of Us Part II'nin yer alacağı State of Play etkinliği toplamda 20 dakika sürecek. Ayrıca oyunun yönetmeni Neil Druckmann da etkinlikte yer alacak ve etkinliğin 8 dakikası, The Last of Us Part II'den yepyeni ve bugüne kadar hiçbir yerde görülmemiş olan görüntüleri içerecek. Ancak gösterilecek görüntülerin oyunun hikayesi ile ilgili spoiler vereceği düşünülmüyor. Yani vermesin bi' zahmet...

State of Play etkinliğinde PlayStation 5'le ilgili hiçbir bilgiye yer verilmeyecek

Sony, uzunca bir süredir yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile gündemde. Dolayısıyla oyunseverler, Sony ve PlayStation ile ilgili tüm etkinliklerde yeni oyun konsolu ile ilgili bir şeyler duymak istiyorlar. Ancak PlayStation ekibinden bu kez çok net bir açıklama geldi. Yetkililer, State of Play etkinlikleri kapsamında PlayStation 5'e dair hiçbir detaya yer verilmeyeceğinin altını birkaç kez çizdiler.