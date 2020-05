PlayStation Plus'ın Gelecek Ay Ücretsiz Olacak İlk Oyunu

Sony, haziran ayında PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak sunacağı ilk oyunu açıkladı. Call of Duty: WWII, yarından itibaren PlayStation Plus üyeleri tarafından ücretsiz olarak indirilebilecek.

Birçoğumuzun bildiği üzere Sony, PlayStation Plus üyelerine her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunuyor. Bu ay için Cities: Skyline ve Farming Simulator 2019 oyunlarını ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan Sony, haziran ayının ilk ücretsiz oyununu açıkladı.

Haziran ayında PlayStation Plus üyelerine sunulacak ücretsiz oyun Call of Duty: WWII olacak ve 26 Mayıs tarihinden itibaren kullanıcılar bu oyuna ücretsiz olarak ulaşabilecek. Ayrıca Sony'nin yaptığı açıklamaya göre haziran boyunca ücretsiz olacak diğer oyunların listesi de bu hafta içerisinde yayınlanacak. PlayStation Plus üyeliğine sahipseniz Call of Duty: WWII oyununa 6 Temmuz'a kadar ücretsiz erişebileceksiniz.

Call of Duty: WWII resmi fragmanı:

Call of Duty: WWII, 2017'de piyasaya sürüldü ve oyuncular tarafından genellikle olumlu yorumlar aldı. Oyun; hikâyesinde Amerikan 1. Piyade Tümeni'ne yeni katılan Er Ronald 'Red' Daniels'ın ilk gününde D-Day olarak adlandırılan Normandiya Çıkarması harekâtına katılmasını işliyor. Normandiya kıyılarındaki büyük çarpışmadan sağ kurtulan Red ve ekibi, Almanya'ya doğru savaşarak ilerlerken oyuncular, Hürtgen Forest ve Battle of the Bulge gibi ünlü ikinci dünya savaşı mekânlarının ve savaşlarının da atmosferini yaşama şansı buluyor.

Şunu belirtmekte fayda var; ücretsiz sunulan oyunları oynayabilmeniz için aktif bir PlayStation Plus hesabına sahip olmanız gerekiyor ve oyunlar otomatik olarak oyun kütüphanenizde belirmiyor. Hâlihazırda PlayStation Plus üyeliğiniz varsa ve hâlâ mayıs ayının ücretsiz oyunlarını almadıysanız, 1 Haziran tarihine kadar Cities: Skylines ve Farming Simulator 2019 oyunlarına ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. PlayStation Plus üyeliğiniz bulunmuyorsa buradan PlayStation'ın resmi PlayStation Plus üyelik sayfasına göz atabilir, fiyat bilgileri ve PlayStation Plus üyeliğin getirdiği ayrıcalıklar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.