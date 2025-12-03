PlayStation Oyuncuları Koşun: Yılın Oyunu Oylaması Başladı

Dünyanın en büyük oyun platformlarından olan PlayStation, her yıl bir oylama başlatarak o yılın en iyi oyunlarını seçiyordu. Şimdi ise PlayStation Blog üzerinden 2025 yılının en iyi PlayStation oyunlarını seçecek oylama resmen başlatıldı. PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri 2025’in kazananları, direkt oyuncular tarafından belirlenecek.
Sony tarafından başlatılan oylamaya isteyen herkes katılabiliyor. Böylece size göre bu yılki en iyi oyunları seçebiliyorsunuz. Giriş yapmanıza da gerek yok. Aday olan oyunlar arasında 2025 yılında çıkanlar veya 2025’te çok büyük güncelleme alan oyunlar yer alıyor.
19 kategoride ödül dağıtılacak
PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri 2025’te toplamda 19 farklı kategoriden oyunlar yer alıyor. Bunlar arasında en iyi karakterden en iyi oyuna kadar her türden kategori yer alıyor. Oylamanın 8 Aralık 2025 tarihine kadar devam edeceğini ekleyelim.
Sony, adaylar arasına bu yıl çıkan çoğu oyunu eklemiş. Örneğin En İyi PS5 oylamasında Assassin’s Creed Shadows’tan Arc Raiders’a, Assassin’s Creed Shadows’tan Black Op 7’ye kadar bu yıl çıkan birçok oyun var. Oyuncular, isterlerse “Diğer” kısmı üzerinden listede yer almayan farklı oyunlara isimlerini yazıp da oy atabiliyor. Öne çıkan kategorilerdeki oyunları aşağıdan görebilirsiniz. Oylamaya katılmak için buradaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri 2025’te öne çıkan kategoriler
En iyi PS5 oyunu
- Absolum
- Arc Raiders
- Assassin's Creed Shadows
- Baby Steps
- Battlefield 6
- Blue Prince
- Borderlands 4
- Call of Duty: Black Ops 7
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Digimon Story Time Stranger
- Doom: The Dark Ages
- Elden Ring Nightreign
- Ghost of Yōtei
- Hell Is Us
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones and the Great Circle
- Kingdom Come Deliverance II
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- Monster Hunter Wilds
- Ninja Gaiden 4
- Silent Hill f
- Split Fiction
- The Outer Worlds 2
- Trails in the Sky 1st Chapter
En iyi PS4 oyunu
- Absolum
- Call of Duty: Black Ops 7
- Elden Ring Nightreign
- Fantasian Neo Dimension
- Hollow Knight: Silksong
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
- NBA 2K26
- Ninja Gaiden: Ragebound
- Shinobi: Art of Vengeance
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Tony Hawk's Pro Skater 3+4
Yılın stüdyosu
- AdHoc Studio
- Battlefield Studios
- Dogubomb
- FromSoftware
- Kenny Sun and Friends
- Kojima Productions
- LizardCube
- Machine Games
- Neobards
- NetEase Games
- Obsidian
- Ryu Ga Gotoku Studio
- Sandfall Interactive
- Sucker Punch Productions
- Team Cherry
- Embark Studios
En iyi multiplayer oyun
- Absolum
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Borderlands 4
- Call of Duty: Black Ops 7
- EA Sports FC26
- Elden Ring Nightreign
- Forza Horizon 5
- Little Nightmares III
- Lumines Arise
- Marvel Rivals
- Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind
- Monster Hunter Wilds
- Rematch
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Split Fiction
En iyi hikâye
- 1000xResist
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Cronos: The New Dawn
- Death Stranding 2: On the Beach
- Digimon Story Time Stranger
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
- Lorelei and the Laser Eyes
- Lost Records: Bloom & Rage Tape 1
- Silent Hill f
- Split Fiction
- The Midnight Walk
En iyi hâlâ devam eden oyun
- Call of Duty: Warzone
- Dead by Daylight
- Destiny 2
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Genshin Impact
- Gran Turismo 7
- GTA Online
- Helldivers 2
- Honkai Star Rail
- Marvel Rivals
- No Man's Sky
- Zenless Zone Zero