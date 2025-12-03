PlayStation Oyuncuları Koşun: Yılın Oyunu Oylaması Başladı

PlayStation, PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri 2025'i resmen başlattı. Oyuncuların oylamalarıyla 19 farklı kategoriden yılın en iyi oyunları seçilecek.

Dünyanın en büyük oyun platformlarından olan PlayStation, her yıl bir oylama başlatarak o yılın en iyi oyunlarını seçiyordu. Şimdi ise PlayStation Blog üzerinden 2025 yılının en iyi PlayStation oyunlarını seçecek oylama resmen başlatıldı. PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri 2025’in kazananları, direkt oyuncular tarafından belirlenecek.

Sony tarafından başlatılan oylamaya isteyen herkes katılabiliyor. Böylece size göre bu yılki en iyi oyunları seçebiliyorsunuz. Giriş yapmanıza da gerek yok. Aday olan oyunlar arasında 2025 yılında çıkanlar veya 2025’te çok büyük güncelleme alan oyunlar yer alıyor.

19 kategoride ödül dağıtılacak

PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri 2025’te toplamda 19 farklı kategoriden oyunlar yer alıyor. Bunlar arasında en iyi karakterden en iyi oyuna kadar her türden kategori yer alıyor. Oylamanın 8 Aralık 2025 tarihine kadar devam edeceğini ekleyelim.

Sony, adaylar arasına bu yıl çıkan çoğu oyunu eklemiş. Örneğin En İyi PS5 oylamasında Assassin’s Creed Shadows’tan Arc Raiders’a, Assassin’s Creed Shadows’tan Black Op 7’ye kadar bu yıl çıkan birçok oyun var. Oyuncular, isterlerse “Diğer” kısmı üzerinden listede yer almayan farklı oyunlara isimlerini yazıp da oy atabiliyor. Öne çıkan kategorilerdeki oyunları aşağıdan görebilirsiniz. Oylamaya katılmak için buradaki bağlantıya tıklamanız yeterli.

PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri 2025’te öne çıkan kategoriler

En iyi PS5 oyunu

Absolum

Arc Raiders

Assassin's Creed Shadows

Baby Steps

Battlefield 6

Blue Prince

Borderlands 4

Call of Duty: Black Ops 7

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Digimon Story Time Stranger

Doom: The Dark Ages

Elden Ring Nightreign

Ghost of Yōtei

Hell Is Us

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones and the Great Circle

Kingdom Come Deliverance II

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Monster Hunter Wilds

Ninja Gaiden 4

Silent Hill f

Split Fiction

The Outer Worlds 2

Trails in the Sky 1st Chapter

En iyi PS4 oyunu

Absolum

Call of Duty: Black Ops 7

Elden Ring Nightreign

Fantasian Neo Dimension

Hollow Knight: Silksong

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

NBA 2K26

Ninja Gaiden: Ragebound

Shinobi: Art of Vengeance

Sonic Racing: CrossWorlds

Tony Hawk's Pro Skater 3+4

Yılın stüdyosu

AdHoc Studio

Battlefield Studios

Dogubomb

FromSoftware

Kenny Sun and Friends

Kojima Productions

LizardCube

Machine Games

Neobards

NetEase Games

Obsidian

Ryu Ga Gotoku Studio

Sandfall Interactive

Sucker Punch Productions

Team Cherry

Embark Studios

En iyi multiplayer oyun

Absolum

Arc Raiders

Battlefield 6

Borderlands 4

Call of Duty: Black Ops 7

EA Sports FC26

Elden Ring Nightreign

Forza Horizon 5

Little Nightmares III

Lumines Arise

Marvel Rivals

Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind

Monster Hunter Wilds

Rematch

Sonic Racing: CrossWorlds

Split Fiction

En iyi hikâye

1000xResist

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Cronos: The New Dawn

Death Stranding 2: On the Beach

Digimon Story Time Stranger

Dispatch

Ghost of Yōtei

Indiana Jones and the Great Circle

Lorelei and the Laser Eyes

Lost Records: Bloom & Rage Tape 1

Silent Hill f

Split Fiction

The Midnight Walk

En iyi hâlâ devam eden oyun