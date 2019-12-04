Plex, Ücretsiz Film ve TV Yayın Hizmetini Başlattı

Plex, resmi olarak reklam destekli ücretsiz yayın hizmetini başlattığını duyurdu. Bu hizmet çeşitli film, dizi ve TV kanallarına ücretsiz olarak erişebilmeyi sağlıyor.

İnternet üzerinden yayıncılık, medya dünyasında bazı kartların yeniden dağıtılmasını sağlamıştı. Blockbuster gibi bir dev batarken çeşitli medya devleri de kendi yayın servislerini kurma yoluna gitti. Sektörden gelen son haber ise Plex’in ücretsiz yayın platformu oldu.

Plex’in yeni hizmetinde ücretsiz içerik izlemek için yapmanız gereken şey, atlanamayan reklamları izlemeyi kabul etmeniz. İnternet yayıncılığının getirdiği istediğiniz zaman istediğinizi izleme serbestliği ile televizyonun bir içerikten reklam sayesinde para kazanma özelliği böylece bir araya gelmiş oluyor.

Plex, oldukça iddialı geliyor

Yeni yayın servisini sitesinden duyuran firma, “Bugünden itibaren, Plex şimdiye kadarki bütün yayın servislerinden daha fazla ülkeye daha fazla sayıda içerik ulaştıracak” ifadesini kullandı. Roku Channel gibi bazı alternatifler de ücretsiz yayın hizmeti veriyor olsa da Plex, arşivinin daha geniş olduğunu iddia ediyor.

Yayın servisi, Plex destekleyen bütün cihazlarda çalışıyor. Platformun ücret ödeyen üyeleri isterlerse bu izlemesi ücretsiz içerikleri gizleyebiliyorlar. Bu tür ücretsiz servislerde sıklıkla olduğu gibi, bu serviste de oldukça bilindik yapımların yanında pek çok ilk defa duyduğumuz yapım yer alıyor. Serviste yer alan bağımsız yapımların sayısı hiç de az olmadığı için bu durum oldukça normal.

Plex bu hizmeti daha da geliştirecek

Ücretsiz yayın servisi şu anda 1080p’ye kadar görüntü kalitesini destekliyor. Ayrıca bir cihazda izlediğiniz yayına bir başka cihazda kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Firma, bu yayınlarda karasal yayının yalnızca üçte biri kadar reklam olacağını söylüyor.

Ayrıca servisin gelecekte geliştirileceğini de söyleyen firma, ileride kullanıcılarına sunacağı hizmetlerden bazılarını da açıkladı. Bunlar arasında gelişmiş altyazı desteği, daha iyi keşif kuyruğu ve gelecek izleme listeleri gibi özellikler yer alıyor. İleride belki ödenerek alınan içerikler de kişilerin kendi izleme listelerine dahil edilebilir. Platform ne yazık ki şu anda Türkçe altyazı desteği sunmuyor.

Plex’e göre bu aşamada kullanıcıların esas sinirini bozması muhtemel şey reklamların süresi değil, çeşitliliği olacak. Şu anda hizmetin yeni olduğunu ve çok fazla reklam veren bulunmadığını belirten Plex, ağın genişlemesiyle birlikte yeni firmaların da reklam yayınlamaya başlayacağını söylüyor.

Plex’in ücretli içerikleri de tıpkı Netflix örneğinde olduğu gibi zaman içerisinde değişiklik gösterebiliyor. Yani yeni seriler eklenirken bazı eski serilerle de yollar ayrılabiliyor. Firmanın ücretsiz servisinin nasıl performans göstereceği ise şimdiden merak ediliyor.