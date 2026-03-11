Sudan Ucuza 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan POCO C85X Tanıtıldı

Xiaomi bünyesindeki POCO, C85x isimli yeni bütçe dostu modelini tanıttı. Cihaz, ucuz fiyatına rağmen iyi özellikler sunuyor.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren ve uygun fiyatlı ürünleriyle Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan POCO, yeni telefonlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise firma, C85x ismi verilen yepyeni bir bütçe dostu telefonunu bizlerle buluşturdu.

POCO C85x 5G modeli, uygun fiyatlı olmasına rağmen gelişmiş özellikleri kullanıcıyla buluşturmayı başarıyor. Arkasında sol üst tarafta pil şeklinde adaya yerleştirilmiş kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise delikli ekran tasarımı tercih edilmiş.

POCO C85x 5G neler sunuyor?

Telefonda 6,9 inç boyutunda HD+, yani 720x1600 piksel çözünürlüğe sahip 20:9 en boy oranında bir ekran görüyoruz. Bu ekran 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir ekran deneyimini bizlerle buluşturuyor. 810 nit parlaklığı da unutmayalım.

Cihaz, uygun fiyatlı telefonlarda gördüğümüz Unisoc T8300 işlemciyle çalışıyor. Ona 4GB LPDDR4X RAM, 64/128 GB depolama eşlik ediyor. Telefonun arkasında 32 MP’lik ana kamera ve detayları açıklanmayan yardımcı bir sensör var. Önde ise 8 MP’lik kamera görüyoruz. Telefonun en dikkat çeken kısımlarından birinin 6300 mAh’lik 15W destekli batarya olduğunu belirtelim. Telefonun 119 dolar ve 130 dolardan satışa çıktığını da ekleyelim.

POCO C85x teknik özellikleri