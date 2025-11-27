Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Akü Gibi Bataryayla Gelen Amiral Gemisi Telefon POCO F8 Pro Tanıtıldı

POCO, yeni amiral gemisi telefonlarından F8 Pro'yu resmen tanıttı. Cihaz, devasa bataryası başta olmak üzere sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor.

Akü Gibi Bataryayla Gelen Amiral Gemisi Telefon POCO F8 Pro Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren POCO, sunduğu uygun fiyatlı telefonlarıyla ülkemizde de oldukça ilgi gören bir markaydı. Çinli teknoloji devi, şimdi ise yeni amiral gemisi telefonları olacak F8 serisinin global lansmanını gerçekleştirdi. Tanıtılan telefonlardan biri de** F8 Pro’yu.**

POCO F8 Pro modeli, arka tarafında iPhone 17 Pro’da olduğu gibi soldan sağa uzanan dikdörtgen bir kamera adasına sahip. Burada üçlü kamera kurulumu kullanılmış. Ön tarafta ince çerçevelere sahip delikli ekran tasarımı görüyoruz. Cihazın 157,49 x 75,25 x 8 mm boyutlara ve 199 gram ağırlığa sahip olduğunu belirtelim.

Karşınızda POCO F8 Pro

poc1

POCO’nun yeni telefonu, 6,59 inç boyutunda OLED bir ekranla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu ekranda 120 Hz yenileme hızı ve 1156x2510 piksel çözünürlük görüyoruz. Böylece akıcı ve kaliteli bir görüntüleme deneyimi vadediyor. 3500 nit maksimum parlaklık, HDR10+, Dolby Vision da ekranda öne çıkan diğer özellikler arasında.

POCO F8 Pro modeli, Qualcomm’un geçen seneki amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite’ten güç alıyor. Bu da birçok konuda güçlü performans sergileyebilecek demek. İşlemci, 12 GB LPDDR5X RAM ile eşleştirilmiş.** 256/512 GB** UFS 4.1 depolama seçeneklerini de atlamayalım.

proc

Telefonun arka tarafında 50 MP’lik bir ana kamera görüyoruz. Ona 50 MP’lik 2.5x periskop telefoto ve 8 MP’lik ultra geniş kamera eşlik ediyor. Önde ise 20 MP’lik bir kamera yer alıyor. Cihazın 6210 mAh’lik 100W hızlı şarj destekli bir bataryayla sunulduğunu ekleyelim. Ayrıca kutudan Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile çıkıyor ve 4 yıl güncelleme desteğiyle geliyor. Bunlar dışında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP68 suya ve toza dayanıklılık, NFC, 3D parmak izi sensörü gibi özellikleri var.

POCO F8 Pro teknik özellikleri
Ekran
İşlemci Snapdragon 8 Elite
RAM 12 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 8 MP + 50 MP
Ön kamera 20 MP
Batarya 6210 mAh (100W)
İşletim sistemi HyperOS 3 (Android 16)

POCO F8 Pro fiyatı

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 519 euro
12 GB + 512 GB 549 euro
Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi POCO F8 Serisi Ön İnceleme Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi POCO F8 Serisi Ön İnceleme
Akıllı Telefon Android Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Stranger Things 5. Sezon Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Çıkış Tarihi, Konusu, Fragmanı ve Dahası

Stranger Things 5. Sezon Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Çıkış Tarihi, Konusu, Fragmanı ve Dahası

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Kullanıcılara Göre Bu 7 Yapay Zekâ, ChatGPT'den Çok Daha İyi (Geçerli Nedenleri de Var...)

Kullanıcılara Göre Bu 7 Yapay Zekâ, ChatGPT'den Çok Daha İyi (Geçerli Nedenleri de Var...)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim