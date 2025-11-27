Akü Gibi Bataryayla Gelen Amiral Gemisi Telefon POCO F8 Pro Tanıtıldı

POCO, yeni amiral gemisi telefonlarından F8 Pro'yu resmen tanıttı. Cihaz, devasa bataryası başta olmak üzere sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor.

Xiaomi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren POCO, sunduğu uygun fiyatlı telefonlarıyla ülkemizde de oldukça ilgi gören bir markaydı. Çinli teknoloji devi, şimdi ise yeni amiral gemisi telefonları olacak F8 serisinin global lansmanını gerçekleştirdi. Tanıtılan telefonlardan biri de** F8 Pro’yu.**

POCO F8 Pro modeli, arka tarafında iPhone 17 Pro’da olduğu gibi soldan sağa uzanan dikdörtgen bir kamera adasına sahip. Burada üçlü kamera kurulumu kullanılmış. Ön tarafta ince çerçevelere sahip delikli ekran tasarımı görüyoruz. Cihazın 157,49 x 75,25 x 8 mm boyutlara ve 199 gram ağırlığa sahip olduğunu belirtelim.

Karşınızda POCO F8 Pro

POCO’nun yeni telefonu, 6,59 inç boyutunda OLED bir ekranla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu ekranda 120 Hz yenileme hızı ve 1156x2510 piksel çözünürlük görüyoruz. Böylece akıcı ve kaliteli bir görüntüleme deneyimi vadediyor. 3500 nit maksimum parlaklık, HDR10+, Dolby Vision da ekranda öne çıkan diğer özellikler arasında.

POCO F8 Pro modeli, Qualcomm’un geçen seneki amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite’ten güç alıyor. Bu da birçok konuda güçlü performans sergileyebilecek demek. İşlemci, 12 GB LPDDR5X RAM ile eşleştirilmiş.** 256/512 GB** UFS 4.1 depolama seçeneklerini de atlamayalım.

Telefonun arka tarafında 50 MP’lik bir ana kamera görüyoruz. Ona 50 MP’lik 2.5x periskop telefoto ve 8 MP’lik ultra geniş kamera eşlik ediyor. Önde ise 20 MP’lik bir kamera yer alıyor. Cihazın 6210 mAh’lik 100W hızlı şarj destekli bir bataryayla sunulduğunu ekleyelim. Ayrıca kutudan Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile çıkıyor ve 4 yıl güncelleme desteğiyle geliyor. Bunlar dışında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP68 suya ve toza dayanıklılık, NFC, 3D parmak izi sensörü gibi özellikleri var.

POCO F8 Pro teknik özellikleri

Ekran İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP + 50 MP Ön kamera 20 MP Batarya 6210 mAh (100W) İşletim sistemi HyperOS 3 (Android 16)

POCO F8 Pro fiyatı