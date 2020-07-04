POCO M2 Pro, Yeniden Markalandırılmış Redmi Note 9 Pro mu?

7 Temmuz’da Hindistan’da çıkacak olan POCO M2 Pro’nun özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Cihazın özellikleri ve tasarımı ortaya çıkmaya başladıkça da başka bir cihazla olan benzerliği dikkat çekmeye başladı.

POCO M2 Pro’nun Hindistan’da 7 Temmuz tarihinde çıkış yapacağı onaylandı ve şirket, sosyal medya hesapları üzerinden telefonla ilgili bazı bilgileri paylaşmaya başladı. Cihazın özellikleri ortaya çıktıkça başka bir modele olan benzerliği de ortaya çıkmaya başladı.

POCO M2 Pro’nun kare şeklinde konumlandırılmış dört arka kameraya, ekranın ortasında bulunan çentiğe, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucuya ve 33 W hızlı şarj desteğine sahip olacağı biliniyor. Henüz onaylanmamış olan bilgiler arasında ise Snapdragon 720G yonga seti ve 6 GB RAM donanımlarına sahip olacağı bulunuyor. Cihaz, gerek tasarımı gerekse donanım özellikleriyle Redmi Note 9 Pro global varyantına benziyor.

POCO M2 Pro, yeniden adlandırılmış Redmi Note 9 Pro mu?

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere POCO M2 Pro için yayınlanan görselde, telefonun arka tarafında kare şeklinde konumlandırılmış dört kamera ve bunların altına yer alan LED flaş görülüyor.

Bunların haricinde telefonda nokta çentik, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi sensörü ve Snapdragon yonga seti bulunacağı biliniyor. Geekbench’te yer alan listelemeye göre ise cihazın işlemcisi Snapdragon 720G, RAM’i ise 6 GB olacak ki tüm bunlar Redmi Note 9 Pro global varyantında görülmüştü.

Bunların haricinde bu iki cihaz arasındaki gözle görülür fark hızlı şarj noktasında ortaya çıkıyor. POCO M2 Pro’nun 33 W hızlı şarj desteğine sahip olacağı ortaya çıktı, Redmi Note 9 Pro global varyantında ise hızlı şarj desteği 30 W'tı. Cihazın donanım ve tasarım tarafında daha başka neler sunduğuysa 7 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan tanıtımında ortaya çıkacak.