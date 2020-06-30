Redmi 9A ve Redmi 9C Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi 9A ve Redmi 9C giriş seviyesi telefonlarını Malezya’daki bir etkinlikle tanıttı. Ekran, kamera ve batarya tarafında fiyatlarına göre son derece iddialı özelliklere sahip olan cihazlar, giriş seviyesinde tercih edilen modeller arasında yer alabilirler.

Xiaomi, geliştirdiği telefonlarla kısa zamanda geniş bir kullanıcı kitlesi yaratmayı başaran alt markası Redmi’nin en yeni modellerini tanıttı. Redmi 9A ve Redmi 9C olarak adlandırılan telefonlar, giriş seviyesinde uygun fiyatlı seçenekler olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcılara geniş ekran, büyük bir batarya ve seviyesine göre iyi denebilecek bir arka kamera sunan cihazlar, daha çok akıllı telefondan beklentisi yüksek olmayan tüketicilere hitap ediyor.

Redmi 9A tasarımı

Hem Redmi 9A hem de 9C, 6.53 inç IPS LCD paneller ile donatıldı. Damla çentikli bu ekran, 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük ve 20: 9 en boy oranına sahip. Her iki cihaz da 5.000 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor. 2 GB RAM ve microSD kart destekli 32 GB dahili depolamayla gelen Redmi 9A ve 9C, kutularından Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzü ile çıkıyor.

Redmi 9A, 2GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio G25 yonga setinden güç alırken, Redmi 9C ise 2.3GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio G35 yonga seti ile donatıldı. Her iki telefonda da 5 megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor.

Redmi 9C tasarımı

Redmi 9A'nın 13 megapiksellik tek bir arka kamerası var. Diğer tarafta Redmi 9C ise 13 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü merceği ve LED flaş içeren kare formunda bir üçlü kamera modülü ile geliyor. 9C, arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahipken, 9A’da bu özelliğe yer verilmemiş.

Redmi 9A ve 9C’nın bağlantı özellikleri arasında ise çift SIM yuvası, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C ve 3,5 mm ses jakı bulunuyor.

Redmi 9A ve Redmi 9C fiyatı

Gece Yarısı Grisi, Alacakaranlık Mavisi ve Tavuskuşu Yeşili olmak üç farklı renk seçeneğine sahip olan Redmi 9A, 7 Temmuz'dan itibaren 83 dolarlık (568 TL) fiyat etiketi ile Malezya’da satışa sunulacak. Turuncu, siyah ve mavi renklerde gelen Redmi 9C için belirlenen fiyat ise 100 dolar (685 TL).

Redmi 9A özellikleri

Ekran: 6.53 inç IPS LCD (720x1600)

6.53 inç IPS LCD (720x1600) Batarya: 5.000mAh

5.000mAh Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 MP

13 MP RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB (microSD kart desteği var)

32 GB (microSD kart desteği var) İşlemci: MediaTek Helio G25

MediaTek Helio G25 Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, 4G VoLTE, USB-C, 3,5 mm ses jakı

Redmi 9C özellikleri