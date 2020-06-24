Pokemon Cafe Mix Switch, Android ve iOS İçin Yayınlandı

Geçtiğimiz hafta Pokemon Presents etkinliğinde tanıtılan Pokemon Cafe Mix, Nintendo Switch, iOS ve Android için yayınlandı. Oyunda, müşterileri ve çalışanları Pokemon'lardan oluşan bir kafe işletiyorsunuz.

Pokemon Cafe Mix, Nintendo Switch'in yanı sıra iOS ve Android mobil cihazlarda yayınlandı. Yeni Pokemon oyunu ilk kez geçtiğimiz hafta Pokemon Presents etkinliği sırasında duyurulmuştu. Pokemon Cafe Mix, Pokemon müşterilere lezzetli ikramlar sunan bir kafenin sahibi olduğunuz, bulmaca türünde bir oyun olarak geldi.

Pokemon Cafe Mix, oynaması ücretsiz bir oyun, ancak daha fazlasını yapabilmek için dijital para birimi olan Golden Acorns satın alabiliyorsunuz. Oyunun tarzı, genel olarak mobil mağazalardaki bulmaca türündeki eşleştirme oyunlarına benziyor. Elbette oyunda, kafe çalışanlarından müşterilere kadar her şey Pokemon'lar üzerine kurulu.

Pokemon Cafe Mix ile Pokemon olarak Pokemon'lara hizmet edeceksiniz

Yeni pokemon oyununda Pokemon müşterilerinizin içecek ve yemeklerini hazırlamak için Pokemon simgelerini birbirine bağlayarak bulmacaları tamamlıyorsunuz. Böylece sevimli Pokemon müşterilerinize nefis yemekler sunarak kendi Pokemon kafenizi işletmenin nasıl bir deneyim olduğunu keşfediyorsunuz.

Kafenizde sunduğunuz ikramlarla favori Pokemon'larınızla arkadaş olup işe alabiliyorsunuz. Kafeniz Pokemon'lar arasında popüler hale geldikçe, daha fazla Pokémon misafire ve personele ulaşarak kafeyi, büyüyen işinize uyacak şekilde genişletebiliyorsunuz. Pokemon Cafe Mix'i Nintendo Switch, Android ve iOS mağazalarından ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz.

Pokemon Cafe Mix fragman: