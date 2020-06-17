Diş Fırçalamaya Teşvik Eden Yeni Mobil Oyun: Pokemon Smile

Pokemon Go’nun da yayıncı şirketi olan Pokemon Company, şimdide çocuklara yönelik bir Pokemon oyunuyla karşımıza çıktı. Pokemon Smile adlı yeni modeli oyun, çocukları diş fırçalamaya teşvik ediyor.

Pokemon Go’nun geliştiricileri, son olarak çocuklara yönelik bir Pokemon oyunu ile karşımıza çıktılar. Pokemon Company tarafından yayınlanan Pokemon Smile, çocukların dişlerini düzenli bir şekilde fırçalaması için teşvik edici olmayı amaçlıyor. Ücretsiz olarak yayınlanan Pokemon Smile’ı kullanan çocukların oyunda belirtilen şekilde dişlerini fırçalamaları gerekiyor. Zira çocuklar ancak belirtilen şekilde dişlerini fırçaladıklarında Pokemon yakalayabiliyorlar. İLGİLİ HABER Pokémon GO'ya Yeni Güncellemeyle Birlikte Jessie ve James Ekleniyor Diş fırçalama alışkanlığını, çocuklarını seveceği bir aktiviteyle kazandırmaya çalışan Pokemon Smile, ebevenyler için oldukça ilgi çekici görünüyor. Çocuklarına diş fırçalama alışkanlığını kazandırmak isteyen ebeveynler, oyundan yardım almayı ihmal etmeyecektir. Pokemon Smile, Android cihazlar için buradaki bağlantıdan, iOS cihazlar için buradaki bağlantıdan uygulama sayfasına ulaşılarak indirilebilir. Pokemon Smile'ın yayınlanan tanıtımı:

Kaynak : https://venturebeat.com/2020/06/17/pokemon-smile-helps-kids-brush-their-teeth/

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