Bu hafta 25 yaşına giren Pokemon, aslında altında derin anlamlar yatan hayat derslerine sahip bir diziydi. Biz de bu içeriğimizde Pokemon'un 90'lı yıllarda büyüyen çocuklara verdiği 7 hayat dersini bir araya getirdik.

İlk kez 1996 yılında yayınlanan ve yayınlandığı günden bu zamana popülerliğini bir an bile yitirmeyen anime serisi Pokemon, bu hafta 25 yaşına girdi. Oyuncaklardan, video oyunlarına, filmlere ve mobil oyunlara kadar birçok farklı alanda varlığını sürdüren seri, özellikle 90'lı yıllarda doğanlar için özel bir anlam ifade ediyor.

Kendini Pikachu zanneden bir çocuğun camdan atlaması ve Pokemon'un ülkemizde yasaklanması hâlâ akıllardaki yerini koruyor. Ancak Pokemon, bu tatsız olaylardan ziyade her bölümünde derin anlamlar yatan, adeta hayat dersi veren bir yapımdı. Gelin, Pokemon'un 90'lı yılların çocuklarına verdiği bu 7 hayat dersine daha yakından göz atalım.

Çalışmaya devam et

Pokemon, zorluklarla ilgili bir seridir ve bu eğitimin her daim olacağı anlamına gelir. Zaten ikonik açılış teması şarkısında bile söylüyor: "Çok iyi olmak istiyorum, hiç kimsenin olmadığı kadar. Onları yakalamak benim gerçek sınavım, onları eğitmek benim amacım." Anlayacağınız, nihai hedefe ulaşmanın tek yolu ne olursa olsun çalışmaya devam etmektir.

Asla pes etme

Ash Ketchum kadar büyük kayıplar alan bir başka anime kahramanı yok. Ancak kaç kere yenilirse yenilsin her zaman ayağa kalkmasını bildi. Bu da pes etmeden çalışmaya devam ederseniz hedefinize varacağınızı gösteriyor.

Zirveyi hedefle

Ash ve arkadaşlarının asla yapmadığı şey küçük hayaller kurmak. Her zaman en iyi olmanın hayallerini kuran Ash, zirveye ulaşmak için her türlü zorluğa göğüs germeye hazırdı. Bu da biz izleyicilere asla daha azına razı olmamayı söyleyen açık bir mesajdı.

Herkesin dostu ol

Pokemon'da Ash'in sürekli yeni Pokemon'larla ve eğitmenlerle tanışıp arkadaş olduğunu gördük. Bu arkadaşlıklar, Ash'in yolculuğunu her zaman bir adım öteye taşıdı ve sonuç olarak daha da güçlenmesini sağladı. Dizide de görüldüğü gibi Ash'in yolculuğundaki en önemli şeylerden biri şüphesiz arkadaşlık.

Kaybetmek, kazanmaktan daha değerli

Ash, sürekli kazanan bir karakter değildi. Ancak bunun kötü bir şey olduğunu düşünen biri, kazanmanın anahtarının kaybetmek olduğunu bilmez. Aslında kaybetmek, insana analiz etme ve hangi hataları yaptığını bulma şansı sunar.

Bazen veda etmek gerekir

Pokemon serilerindeki en üzücü anlardan biri, birinin Pokemon'ununu iyi bir nedenle serbest bırakmak zorunda olduğu andır zira bu küçük cep canavarlarından bazıları, doğaya aittir. Bu, çocuklara mümkün olduğunda erken yaşta gösterilmesi gereken ve vazgeçmeyi bilmenin sanıldığı kadar kötü olmadığını gösteren önemli bir hayat dersidir.

Ekip olarak çalışmak, yalnız olmaktan daha iyidir

Pokemon, neredeyse tamamen takım çalışmasının ön plana çıktığı bir diziydi. Ash, en iyiyi arayan ana karakter olsa da ekibin her üyesi yolculuğa farklı bir şeyler kattı. Tek başına olsa tüm bunları başarabilir miydi bilinmez.

Peki, sizin Pokemon'dan öğrendiğiniz hayat dersleri var mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.