Sonuyla Ters Köşe Yapıp Akıllara Kazınan 10 Netflix Filmi

Sinemanın en büyük oyunu izleyicileri kandırmaktır ve aslında kandırılmak hepimizin hoşuna gider. Sonuyla sizi ters köşe yapacağını bildiğiniz filmleri izlemek ise bu küçük oyundaki eğlence dozunu artırıyor. Sizin için Netflix'te yer alan ve ters köşe yapan filmleri seçtik.

Film izlerken ters köşe yapan sonlar hepimizi büyüler. 6. His filminde Bruce Willis’in oynadığı karakterin adını hatırlamadığınıza ancak aslında o karakterin film boyunca ölü olduğunu hâlâ hatırladığınıza eminiz. Bu ve bunun gibi yıllar sonra da hatırlanacak bir ters köşe yapmanın da çok zor bir zanaat olduğu aşikâr. Şanslısınız ki 6. His gibi harika ters köşe yapan yeni bir film izlemek için bir sonraki M. Night Shyamalan filmini beklemenize gerek yok çünkü Netflix, ters köşe yapan filmlerle dolu.

Günümüzün en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, hem sosyal medyada oldukça popüler olmuş The Platform gibi yapımları hem de ününü fazla duyuramamış, keşfedilmeyi bekleyen en iyi ters köşe filmleri ile dolu. Biz de bu listemizde sizlere en efsane ters köşe yapan Netflix filmlerini listeliyoruz.

Ters köşe yapan Netflix filmleri:

Bird Box

Velvet Buzzsaw

The Perfection

Cam

Eli

Fractured

Apostle

Before I Wake

The Platform

Black Mirror: Bandersnatch

Bird Box

Vizyon tarihi: 2018

Tür: Dram, Korku, Bilim-Kurgu

IMDb: 6,6

Rotten Tomatoes: %63

Oyuncular: Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich

2018 yılının büyük bir kısmında internette Bird Box meme’leri dolaşıyordu. Bu gerilim dolu korku hikayesi, dünyayı gizemli canavarların kapladığı bir hikâye anlatıyor. Bu gizemli canavarlar, insanlara göründüğü takdirde insanlar intihar ediyorlar. Film, her şeyin başladığı geçmiş zamanlar ile Malorie Hayes karakterinin iki çocuğu kurtarmaya çalıştığı günümüz zamanında geçişler yaparak bize sonda güzel bir ters köşe yapıyor.

Velvet Buzzsaw

Vizyon tarihi: 2019

Tür: Korku, Gizem, Gerilim

IMDb: 5,7

Rotten Tomatoes: %62

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Zawe Ashton

Velvet Buzzsaw, sanat dünyasının can sıkıcı bir hicividir. Filmde eserlerini gerçekten önemseyen karakterler ve sanatı sadece paraya dönüştürülebiliyorsa seven karakterler var. Filmde bu karakterlerin teker teker kanlı sonlarıyla buluştuğunu izliyoruz. Filmde yüksek sesle gülmek, akıllıca sahnelerde büyülenmek ve vahşet karşısında donup kalmak mümkün. Bu üçünü aynı filmde görmediğinizi tahmin ediyoruz.

The Perfection

Vizyon tarihi: 2018

Tür: Dram, Korku, Gerilim

IMDb: 6,1

Rotten Tomatoes: %73

Oyuncular: Logan Browning, Allison Williams, Steven Weber

Bu film, prestijli bir müzik okulunda öğrenci olan iki genç kadının hikayesini anlatıyor. Allison Williams tarafından canlandırılan Charlotte, annesinin ölümü nedeniyle bulunduğu yerden ayrılmak zorunda kalıyor. Yıllar sonra bölümün yıldız öğrencisi Lizzie ile tanışıyor. Daha sonrasında ise size derin nefesler aldıracak ters köşelerle karşı karşıya kalacaksınız.

Cam

Vizyon tarihi: 2018

Tür: Korku, Gizem, Gerilim

IMDb: 5,9

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Madeline Brewer, Patch Darragh, Melora Walters

Cam, ekstra para kazanmak için ‘camgirl’ olarak çalışan Alice adında bir kızın hikayesini anlatıyor. Sahip olduğu az ünden memnun olmayan Alice, daha fazla izleyici çekmek için kendini intihar etmiş olarak gösteriyor. Bu işe yarıyor ama aynı zamanda Alice'e benzeyen başka bir camgirl ortaya çıkıyor. İşler, bu sahte Alice’in gerçek Alice’in hesabını ele geçirdiğinde iyice sarpa sarıyor.

Eli

Vizyon tarihi: 2019

Tür: Korku

IMDb: 5,7

Rotten Tomatoes: %48

Oyuncular: Charlie Shotwell, Kelly Reilly, Max Martini

İlk bakışta Eli, tıbbi bir dramanın perili bir ev ile buluştuğu bir filmmiş gibi görünüyor. İmmün yetmezlik hastalığından muzdarip Eli, tüm hayatını bir "kabarcık kıyafeti" içinde yaşamıştır. Ailesi onu, tenha tıbbi tesisinde sunulan benzersiz tedavilerle Eli'yi tedavi edebileceği konusunda ısrar eden Dr. Isabella Horn'a götürür.

Fractured

Vizyon tarihi: 2019

Tür: Gizem, Gerilim

IMDb: 6,4

Rotten Tomatoes: %61

Oyuncular: Sam Worthington, Lily Rabe, Lucy Capri

'Fractured', Ray, Joanne ve genç kızları Peri ile yaptıkları bir ziyaretten evlerine dönünce başlıyor. Peri, bir benzin istasyonunda yaralanıyor, ailesi onu yakındaki bir hastaneye götürüyor. Röntgeninde sadece kırık bir kolu olduğu görülmesine rağmen doktorlar, Peri'yi bir organ bağışçı listesine koyuyorlar. Ray uykuya dalar ve uyandığında karısının ve çocuğunun kayıp olduğunu fark eder.

Apostle

Vizyon tarihi: 2018

Tür: Dram, Fantastik, Korku

IMDb: 6,3

Rotten Tomatoes: %80

Oyuncular: Dan Stevens, Richard Elfyn, Paul Higgins

Apostle yavaş ilerleyen bir film ancak heyecan verici sonu filmi zirveye taşıyor ve beklemeye değer. 1905'te geçen film, uzak bir Galler adasında bir tarikat tarafından tutuklu bulunan kız kardeşini kurtarmak isteyen genç bir adam olan Thomas'ı anlatıyor.

Before I Wake

Vizyon tarihi: 2016

Tür: Dram, Fantastik, Korku

IMDb: 6,2

Rotten Tomatoes: %63

Oyuncular: Kate Bosworth, Thomas Jane, Jacob Tremblay

Before I Wake, oğulları Cody’nin ölümünden sonra bir evlat edinmeye karar veren bir çift olan Jessie ve Mark'ın hikayesini anlatıyor. Evlat edindikleri çocuğa aynı ismi koyan çift, Cody'nin gece uyumayı reddettiğini keşfederler. Daha sonra bunun sebebinin Cody’nin rüyalarının gerçek olduğunu ve bu sebeple evde garip olaylar döndüğüne şahit olurlar.

The Platform

Vizyon tarihi: 2019

Tür: Korku, Bilim-Kurgu, Gerilim

IMDb: 7,0

Rotten Tomatoes: -

Oyuncular: Ivan Massagué, Zorion Eguileor, Antonia San Juan

Netflix’in kısa süre önce çıkardığı filmlerden biri olan The Platform, sağlam bir sistem eleştirisi yapar. Film, yukarıdan aşağı doğru yüzlerce katlı bir hapishanede geçiyor. Hapishanenin olayı ise “yemek.” En üstte yer alan bir platform, özenle hazırlanmış yemeklerle sırasıyla aşağı doğru iner ve bu süreçte katlarda bulunan kişiler karınlarını doyurur, ancak yemekler sınırlıdır ve kat sayısı çok fazladır. Üstelik hapishanedeki mahkumlar, her ay farklı katlara yaşarlar.

Black Mirror: Bandersnatch

Vizyon tarihi: 2018

Tür: Dram, Gizem, Bilim-Kurgu

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: %83

Oyuncular: Fionn Whitehead, Craig Parkinson, Alice Lowe

Filmin gidişatın izleyicilerin belirlediği Netflix'in ilk interaktif filmi Black Mirror: Bandersnatch, dünya genelinde sosyal medyanın gündemine oturmayı başarmıştı. İzleyiciler hangi seçeneğin senaryoyu nasıl etkilediği konusunda tartışma içine girebiliyor ve hatta izleyicilerin çoğu filmi en baştan birkaç kez (diğer seçenekleri kullanarak) izleyebiliyor.

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