iOS ve Android tabanlı artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go, radikal bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. Buna göre yakın bir zamanda evden arkadaşlarınızla Raid savaşlarına katılabileceksiniz.

Pokemon Go’nun geliştirici şirketi olan Niantic’in CEO’su John Hanke, hem koronavirüs salgını hem de oyuna gelecek yenilikler hakkında blog üzerinden açıklama yaptı. Blogda ayrıca her yaz on binlerce oyuncunun şehirlerde buluştuğu yıllık Go Fest etkinliklerine de değinildi.

Oyunda yapılacak yenilikle Pokemon Go, oynanış biçiminde bu zamana kadarki en köklü değişikliklerinden birine hazırlanıyor. Yeni sistem sayesinde arkadaşlarınızla birlikte evinizden Raid savaşlarında yer alabileceksiniz.

Pokemon Go'da radikal değişiklik:

Pokemon Go Fest, artırılmış gerçeklik sayesinde Pokemon'ların gerçek dünyadaki fiziksel nesnelerle etkileşimlerin bir araya getirildiği bir etkinlik. Bu festivalde on binlerce katılımcı, festivale özgü etkinliklerde yer alabiliyor ve birbirleriyle tanışma fırsatı buluyor. Raid savaşlarına ilişkinse detaylar henüz mevcut değil ve yeni bilgiler ortaya çıktıkça buradan sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

Öte yandan Adventure Sync., iç mekan hareketleri ve aktiviteleriyle daha da iyi çalışacak şekilde ayarlanabilecek. Adventure Sync., oyuncuların Pokemon Go açık olmasa bile kat edilen mesafeyi kaydetmelerini sağlıyor. Ufukta görülen bir başka özellik de daha önce ziyaret edilen yerlerden 'anıları sanal olarak ziyaret etme ve paylaşmayla' ilgili olacak.

Hanke, blog yazısında “Niantic'i insanların dışarı çıkmasına, egzersiz yapmasına ve dünyayı keşfetmesine yardımcı olma misyonuyla yarattık. Nihai hedef; insanların başkalarıyla bağlantı kurmasına yardımcı olmaktı” diye konuştu. Niantic’in CEO’su, iç mekanda oyun oynamayı heyecan verici hâle getireceklerini kaydetti. Koronavirüs salgınına işaret eden ve sosyal mesafenin önemine dikkat çeken John Hanke, gelecek günlerde ve haftalarda, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda ev içinde ve çevresinde oynamanın daha fazla yolunu sağlayacaklarını belirtti.