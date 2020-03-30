Nintendo, Bu Yıl Klasik Mario Oyunlarını Yenileyecek

2020 yılı, tüm zamanların en başarılı oyun markalarından biri olan Super Mario Bros.’un 35. yılı ve Nintendo, bu yılı oldukça dolu geçirmeye hazırlanıyor. Firmanın pek çok Mario oyunu üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Hayatının bir döneminde oyun oynamış olan herkes Super Mario’nun kim olduğunu bilir. Tüm zamanların en popüler oyun serilerinden biri olarak pek çok farklı platformda oynanabilen Mario, birbirinden farklı pek çok oyunda baş karakter olarak karşımıza çıktı.

Nintendo; Super Mario ve Super Mario Bros. efsanesini bundan 35 yıl önce hayatımıza kazandırdı. Bu İtalyan tesisatçı o kadar başarılıydı ki çekilmiş muhtemelen en kötü oyun uyarlaması film bile karakterin popülerliğine zarar veremedi.

Nintendo, Super Mario için görkemli bir yıl dönümüne hazırlanıyor:

2020 yılı, popüler karakterin 35. yıl dönümü olduğu için pek çok Super Mario Bros. oyunu hazırlanıyor. Bunların bazıları yepyeni oyunlar olacak, bazılarıysa klasik oyunların yenilenmiş hâllerinden oluşacak. Super Mario’nun bazı eski oyunları hâlihazırda NES ve SNES Switch Online servisleri üzerinden oynanabiliyor. Yine de Nintendo, bu yıl pek çok Mario oyununu yeniden kataloğuna eklemeye hazırlanıyor.

Video Games Chronicle’ın haberine göre yenilenecek olan versiyonlar arasında Super Mario Galaxy ve Super Mario 3D World oyunları yer alacak. Eurogamer’a göreyse Super Mario World 3D’nin yeni versiyonunda ek bölümler bulunacak.

Nintendo’nun yeni oyunları ne zaman tanıtacağı bilinmiyor:

Normal şartlar altında Super Mario’nun 35. yılı için gerçekleştirilecek olan çalışmaların ve yeni oyunların, E3 oyun fuarında tanıtılması bekleniyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle etkinlik bu yıl yapılmayacak. Bu da Nintendo’nun duyurularını internet üzerinden yapabileceği anlamına geliyor.

Nintendo, birkaç gün önce kimseye haber vermeden küçük bir tanıtım yapmış ve bazı oyunlarla bazı ürünler hakkında bilgiler vermişti. Bu da E3’ün yokluğunda firmanın bir Nintendo Direct etkinliğiyle karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. Etkinliğin muhtemelen haziran ayında gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.