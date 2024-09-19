Pokemon'un kart oyunu, oynaması ücretsiz bir mobil oyun hâline geliyor. Oyunun çıkış tarihi de belli oldu.

Pokemon'un bir kart oyunu bulunuyor olsa da bu kartlarla oynanan oyunun mekaniğine pek çok kişi hâkim değil, kartlar daha ziyade koleksiyon amacıyla toplanıyor. Şimdi Pokemon Trading Card Game Pocket ile oyun, oynaması ücretsiz bir mobil oyun olarak geliyor.

Bu oyunda tıpkı Pokemon kart oyunundaki gibi paketler açıyor, desteler oluşturuyor ve rakiplerimizle, arkadaşlarımızla karşı karşıya geliyoruz. Oyunun eğitim kısmı da pokemon kart oyununun da nasıl oynanabileceğini gösteriyor.

30 Ekim'de çıkacak

Yeni Pokemon oyununda oyunculara her gün iki paket oyuncu kartı verilecek. Öte yandan gerçek para ile de oyun içerisinde kart paketleri alınabilecek. Oyunu diğer oyunculara karşı oynamaya başlamadan önce oyunseverler bir deste oluşturabilecek kadar kart edinecek. Oyunseverler eğitim aşamasında da farklı kart desteleri kullanabilecek. Oyun 30 Ekim'de oynanabilir olacak.

Oyunda tanıdığınız biriyle karşı karşıya gelmek istediğinizde özel bir kodu paylaşmanız gerekecek. Böylece özel bir karşılaşma yapmak mümkün olacak. Mücadeleleri kazanmak bazı oyun içi avantajlar sağlayacak. Öte yandan oyunda para harcamanın bir ödül karşılığı bulunmayacak. Ayrıca gerçekte sahip olunan kartların oyuna bir etkisi olmayacak, iki oyundaki koleksiyonlar ayrı olacak.

Dijital versiyonla birlikte oyuna yeni özel kartlar, özel tasarımlar ve farklı varyasyonlar da eklenebilir. Ayrıca oyundaki kartlarda karakterlerin de animasyonları ya da kısa filmleri bulunabilecek. Bu da oyuna ayrı bir zenginlik katabilecek.