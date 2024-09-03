Çocukluğumuzda neredeyse hepimizi ekranların başına heyecanla kitleyen Pokémon’dan bahsedince aklımıza Ash, Pikachu ve arkadaşlarının maceraları geliyor değil mi? Peki Pokémon'un sevimli dünyasının her zaman bu kadar masum olmadığını söylesek? Gelin Pokémon nasıl büyük bir sağlık krizine yol açtı anlatalım.

Pikachu ve Ash’in maceralarını izlediğimiz Pokémon, 1996 yılında Satoshi Tajiri tarafından yaratılan ve Nintendo tarafından piyasaya sürülen çizgi dizi.

Peki bu efsane çizgi dizinin Japonya’da yayımlanan bir bölümü, nasıl izleyenlerin kâbusu oldu dersiniz?

Bu şok edici olayın merkezinde, “Dennō Senshi Porygon” adlı bir bölüm yer alıyor.

6 Aralık 1997'de Japonya’da yayımlanan ve ilk sezonun 38. bölümü olan bu bölümde, Pikachu’nun bir saldırısı sonucu patlayan kırmızı ve mavi ışıklar, izleyenlerin tam anlamıyla etkisi altına aldı.

Fakat bu ışıklar o kadar hızlı yanıp sönüyordu ki, izleyicilerin çoğu ışıklardan etkilendiklerinin farkına bile varmamış, ekrana büyülenmişçesine bakakalmışlardı.

Bölümdeki ani ışık değişimleri epilepsi nöbetlerini tetikledi ve bölümü izleyen yüzlerce çocuk, baş ağrısı, mide bulantısı ve bilinç kaybı gibi belirtiler göstererek hastanelik oldu.

Bu olay Japonya’yı adeta şoke etti ve dünya genelinde “Pokémon Şoku” olarak bilinen bir fenomene dönüştü.

Söz konusu bölüm yüzünden tam 685 çocuk hastanelik olmuştu ve bu yalnızca bir başlangıçtı.

Olayın ertesi gününde de okullarda ve oyun alanlarında bu bölümden bahseden çocuklar benzer semptomlar yaşamaya başladı.

Hatta ilginçtir ki bazı haber programları bir şekilde bu bölümü yeniden yayımlayarak daha fazla çocuğun etkilenmesine de yol açtı.

Bu bölüm yüzünden toplamda 12.000 çocuk çeşitli hastalık belirtileri yaşadı.

Araştırmacılar bu durumu, korku ve endişenin fiziksel semptomlara dönüşmesi anlamına gelen “kitlesel sosyojenik hastalık” olarak adlandırdılar.

Olayın ardından Pokémon’un bu bölümü sadece Japonya’da değil, dünya genelinde yasaklandı ve başka hiçbir ülkede yayımlanmadı.

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