Pokémon GO'ya Büyük Bir Güncelleme Geliyor

Niantic, 2016 yılında oyunculara sunduğu mobil oyunu Pokemon GO’yu güncellemelerle beslemeye devam ediyor. İşte bu güncellemelerden bir tanesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Yeni güncelleme, Pokemon dünyasının iki öneli karakteri Jessie ve James'i oyuna ekliyor.

Niantic tarafından geliştirilen artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon GO’ya gelecek yeni güncellemeyle ilgili bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni güncellemeyle birlikte Pokemon GO oyuncularının 'belaya hazır olmalarını' söylemeliyiz; 'hem de çifte belaya'.

Pokemon GO’ya gelecek olan yeni güncellemeyle birlikte anime serisinin ünlü kötü karakterleri Jessie ve James oyuna ekleniyor. Ayrıca bunlara ek olarak oyunda daha önce görülmemiş olan Obstagoon, Perrserker ve Sirfetch’d Pokemon'ları da oyuna eklenecek.

Roket Takımı’ndan Jessie ve James oyuna ekleniyor:

Roket Takımı’nın ünlü kötü karakterleri Jessie ve James, oyuna NPC (oyuncu olmayan karakter) olarak ekleniyor. İkilinin, oyunda GO Rocket savaşlarında lider olarak oyuncuların karşısına çıkma ihtimalleri bulunuyor. Bunlara ek olarak Wobbuffet oyuna ekleniyor ve Miyav’ın (Meowth) paralarını getirebileceği ifade ediliyor.

Oyunun kodları arasında Miyav’ın 'Galarian' şekli de ortaya çıktı. Bu aşama, aslında Miyav’ın Perrserker’e evrimine bir hazırlık. Burada şunu hatırlatalım; normal Miyav, Perrserker’e evrilmiyor; sadece Miyav Galarian evrilebiliyor. Oyuna eklenecek olan yeni Pokemon'lar şöyle:

MEOWTH_GALARIAN

FARFETCHD_GALARIAN

DARUMAKA_GALARIAN

DARMANITAN_GALARIAN_STANDARD

DARMANITAN_GALARIAN_ZEN

STUNFISK_GALARIAN

OBSTAGOON_NORMAL

OBSTAGOON_SHADOW

OBSTAGOON_PURIFIED

PERRSERKER_NORMAL

PERRSERKER_SHADOW

PERRSERKER_PURIFIED

SIRFETCHD_NORMAL

SIRFETCHD_SHADOW

SIRFETCHD_PURIFIED

Güncellemeyle birlikte oyuna 'Günlük Karşılaşmalar' (Daily Encounter) gibi günlük ögeler de oyuna ekleniyor. Bu sayede oyuncular evlerinden çıkmadan da oyunu oynayabilecekler.

Veri madencileri, oyunun APK’sinde yaptıkları araştırmalar sonucunda oyuncuların mağazadan ücretsiz hediye kutuları almaya başlayacağını söyledi. Bu değişiklik, çok yakın bir sürede oyunculara sunulacak. Ayrıca arkadaşlarınızı şans ya da hediyeler gibi sıralamalarla filtreleyebileceğiniz bir özellik de oyuna eklenecek.