Taksim’de Polisin Uçurduğu Drone’u Jandarma Düşürdü

Polis ekiplerinin yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'ndaki drone’lu güvenlik uygulaması, jandarmaya takıldı. Uçuş hakkında bilgilendirilmeyen jandarma görevlileri, tehdit olarak algıladıkları drone’u düşürdü.

Günümüzün en önemli teknolojileri arasında yer alan drone’lar, daha çok eğlenceli amaçlı kullanımlarla gündeme gelse de, aslında güvenlikten askeriyeye, kargo taşımacılığından arama kurtarmaya çalışmalarına kadar pek çok alanda aktif olarak görev alıyor.

Türk polisinin son dönemde sıkça başvurduğu asayiş ve güvenlik yöntemlerinden biri olan drone teknolojisi, yılbaşı gecesi en kalabalık lokasyonlardan biri olan Taksim Meydanı’nda da kullanıldı. Ne var ki polis ekiplerinin uçurduğu drone, jandarma tarafından vuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin kullandığı yaklaşık 10 bin TL değerindeki drone, jandarma ekipleri tarafından tehdit olarak algılandığı için dronesavar silahı ile düşürüldü. Olayın ardından polislerin yanına gelen jandarma personeli, “Uçuş hakkında bize bilgi verilmemişti. Tehdit olarak algıladığımız için düşürdük" ifadelerini kullandı. Jandarmanın dronesavar silahlı güvenlik ekipleri, polise destek olmak için yılbaşında Taksim’de görev yapmıştı.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde İnsansız Hava Aracı Bürosu (İHA Büro) kurulmuştu. Bu yıl ilk defa görev alan İHA polisleri, herhangi bir taşkınlık ve güvenlik tehdidine karşı Taksim Meydanı’nı gece boyunca havadan gözlemledi. İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, yılbaşı akşamı yaklaşık 52 bin güvenlik personeli görev yaptı.