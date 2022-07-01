Pompei’de ‘Mastürbasyon Yapan Adam’ın Gerçek Hikayesi Ne?

Muhtemelen siz de sosyal medyada "Pompei'de mastürbasyon yapan adam" şeklinde bir görsel görmüşsünüzdür. Peki bu görselin gerçekliği ne? Bugün sizlere gerçekten Pompei'de olan bu adamın gerçek hikayesini açıklayacağız.

Tarihe dönüp bir baktığımızda o anda orada olmak istemeyeceğimiz pek çok yer var. Bunlardan belki de en ünlüsüdür Pompei. Bir Roma şehri olan Pompei, tarihler MS. 79'u gösterdiğinde yanındaki Vezüv Yanardağı'nın gazabına uğrayan bir şehir. Vezüv'ün patlaması sonucu şehirde yaşayan insanların neredeyse tamamı hayatını kaybetmişti. Bu olayın üzerinden neredeyse 2000 yıl geçti ve şehirdeki o korkunç gün bütün gerçekçiliğiyle kendini korumayı başardı. Pompei halkını öldüren yanardağ patlaması, aynı zamanda tüm şehri bir zaman kapsülünün içerisinde koruma altına alarak binlerce yıl sonrasında yaşayan bizlere ışık tutmayı başardı.

Yanardağ patlaması sonucunda oluşan zehirli ve aşırı sıcak hava (Evlerdeki sıcaklığın 300 santigrat derecenin üzerine çıktığı düşünülüyor.) Pompei halkını çok kısa bir süre içerisinde öldürmüştü. Bu aşırı sıcak hava insanların akciğerlerini yakıp kaslarının kasılmasına neden oldu. Daha sonrasında üstleri metrelerce külle kaplanan insanlar, 1775 yılında yeniden keşfedildi. Arkeologlar şehirdeki cesetleri deliklerden alçı dökerek kalıp halinde çıkarmaya başladı. Sert bir tabakaya dönen küller sayesinde bir nevi kalıp halinde olan bu mezarlar bizlere heykel görüntüsünde taşlaşmış insanları gösterdi. Bugün sizlere bu cesetlerden birini, ölmeden önce mastürbasyon yapmayı tercih etmiş bir görünüme sahip bir adamın hikayesini anlatacağız.

Yanındaki yanardağ felaket saçarken bu adam mastürbasyon yapmayı mı seçmişti?

Arkeologların bulduğu cesetlerden biri olan "mastürbasyon yapan adam", gerçekten mastürbasyon mu yapıyordu? Her ne kadar sosyal medyada bu şekilde lanse edilse de durum biraz daha farklı. Daha önce söylediğimiz gibi Pompei halkının büyük bir kısmı, vücutlarını anında pişiren bir termal şokla ölmüş olmalılar. Bu termal şok da ani kas sertleşmelerine neden olmuştu. Bu da Pompei kurbanlarının büyük kısmında görünen kavrama pozlarını açıklıyor.

Bilim insanlarına göre bu görüntünün asıl sebebi sıcaklık. Aşırı sıcak ve basınca uğrayan adamın uzuvları kasılarak farklı pozisyonlara yöneldi. Yani sosyal medyada iddia edildiği gibi bu adamın mastürbasyon yaparken öldüğü düşünülmüyor. Zaten bu fotoğrafın orijinali de 9 Haziran 2017'de Napoli ve Pompei Arkeoloji Mirası'nın Instagram sayfasında paylaşılmıştı. Bu paylaşımda mastürbasyon yaptığına dair bir açıklama yer almıyordu.

Pompei'deki kurbanlar benzer kasılmalar yaşamıştı.

Pompei'de yaşanan felakette kurbanların büyük kısmını öldüren şey yoğun ve yüksek ısıydı. Bu ısı pek çok insanın öldükten sonra vücut kaslarının kasılmaya devam etmesiyle sonuçlandı. Bu sebeple Pompei'deki kurbanların dörtte üçü ani kas kasılmaları sonucu farklı duruşlara sahipler. Uzun yıllar boyunca bu insanların nefes almaya çalışan insanlar olduğunu düşünen arkeologlar, günümüzde nefes almaya fırsat kalmadan aşırı sıcağın bu insanları daha öncesinde öldürdüğünü biliyorlar.

Bugün sizlere Pompei'de yanardağ patlaması sırasında "mastürbasyon yapan adam" olarak sosyal medyada dolaşan adamın gerçekten böyle bir şey yapıp yapmadığını açıkladık. Peki sizler içeriğimizi nasıl buldunuz? Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda buluşalım.

Kaynak: 1, 2, 3, 4