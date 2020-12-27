Pompeii'de 2 Bin Yıllık Fast-Food Dükkânı Bulundu

Antik Roma kenti Pompeii'de devam eden arkeoloji çalışmaları kapsamında yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen bir fast-food dükkanı tamamen gün yüzüne çıkarıldı. Tezgahta bulunan toprak kapların içinde 2 bin yıllık yemek izlerine rastlandı.

MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yıkılan antik Roma kenti Pompeii'de çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucu geçtiğimiz ay yanarak ölen iki erkek bedeninin bulunduğu harabelerde, bu kez 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen bir fast-food dükkânı bulundu.

Latince ismiyle 'termopolium' olarak bilinen sıcak yiyecek içecek tezgâhı, arkeoloji parkının Regio V bölgesinde yer alıyor. Arkeologlar, iyi korunmuş bu fast-food dükkanının, dönemin sokak yemeği kültürünü anlamak açısından önemli olduğunu söylüyor.

İlk kez böyle 'olağanüstü' bir yapı tamamen ortaya çıkarıldı:

Pompeii Arkeolojik Alanı Direktörü Massimo Osanna, keşifle ilgili yaptığı açıklamada, Pompeii'de bu türden 80 kadar fast-food mekânı bulunmasına rağmen, ilk kez böyle bir "olağanüstü" yapının tamamen ortaya çıkarıldığını söyledi.

Yapılan incelemeler sonucu dairesel delikli bir tezgâhta pişmiş toprak kapların bazılarında 2.000 yıllık yiyecek izleri bulundu. Tezgâhın ön tarafındaysa parlak renkli fresklerle süslenen tavuk ve baş aşağı asılı iki ördek gibi hayvanlar tasvir ediliyor.

Site antropoloğu Valeria Amoretti, tezgâhın ön tarafına çizilen bu resimlerin, orada satılan yiyecek ve içecekleri temsil ediyor olabileceğini düşündüklerini belirtti. Amoretti, kaplarda domuz eti, balık, salyangoz ve sığır eti izlerinin bulunduğunu da ekledi.

MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucuyla kentte yaşayan 2 binden fazla insanla beraber lavlar altında kalan Pompeii, Napoli'nin 23 kilometre güneydoğusunda bulunuyor. 16. yüzyılda bulunan ve 1748 yılında arkeolojik kazıların başladığı antik kentte, küllerin altına gömülmeden önce yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Bölge, aynı zamanda UNESCO'nun dünya mirası listesinde de bulunuyor.