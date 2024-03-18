Winnie-the-Pooh korku filminin yaratıcıları, diğer çocuk karakterlerinin de yer alacağı bir film çekiyor. Poohniverse: Monster Assemble isimli film, Tinkerbell'den Peter Pan'e, Pinokyo'dan Bambi'ye kadar sevilen karakterleri MCU tarzı bir filmde korkunç canavarlar ve katiller olarak bir araya getirecek.

Hepimizin çocukluğunda önemli yer edinen çizgi film karakterleri, son zamanlarda kamu malı hâline gelmeleri nedeniyle hiç tahmin etmeyeceğimiz şekillerde karşımıza çıkıyordu. Bunlardan Winnie-the-Pooh (Ayı Winnie) idi. Karakter kamu malı hâline gelir gelmez “Winnie-the-Pooh: Blood and Honey” isimli bir korku filmiyle karşımıza çıkmıştı. Bu sefer sevimli değil, korkunç bir katildi.

Şimdi ise bu tarz karakterler konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Winnie-the-Pooh: Blood and Honey’in yaratıcıları, diğer çocuk karakterleriyle bir korku sinematik evreni oluşturacaklarını ve bir film çıkaracaklarını duyurdu.

Tinkerbell, Bambi, Pinokyo ve dahasını içeren “Poohniverse: Monster Assemble” filmi geliyor

Variety’nin özel haberiyle duyurulan filmin adı “Poohniverse: Monster Assemble”. Yapım, bu sefer yalnızca Winnie-the-Pooh’u değil, diğer çok sevilen çocuk karakterlerini de kâbuslarınıza girecek şekilde gösterecek. Blood and Honey filmi, pek güzel yorumlar almasa da 5,3 milyon dolar hasılat yapmıştı. Bütçesi ise sadece 50 bin dolardı.

İsminden de anlayabileceğiniz gibi yapımcılar, filmin MCU’nun Avengers ekibi gibi bir yaklaşım istiyorlar. Evrenlerine de “Poohniverse” ismini koymuşlar. Karakterler arasında da yok yok. Winnie-the-Pooh’a ek olarak Bambi, Tinkerbell, Kaplan Tigger, Peter Pan, Piglet, Uyuyan Güzel gibi birçok karakter, dehşet verici bir şekilde karşımıza çıkacak.

2025'te vizyona girecek

Diğer film gibi Jagged Edge Productions ve ITN Studios imzası taşıyacak filmin 2025 yılında vizyona gireceği söyleniyor. Kesin bir tarih ise şimdilik yok. Ayrıca paylaşılan posterden karakterlerin nasıl görüneceğine göz atabiliyoruz. Konusu hakkında ayrıntı bulunmasa da canavarların, önceki filmlerden hayatta kalanları avlamak için bir araya gelmesini konu edineceği gelen bilgiler arasında. Ancak kendi aralarında da kapışmalar göreceğiz.

Filmde yer alacak karakterlerin bazılarının bu yıl içinde ayrı korku filmlerinin geleceğini de belirtelim. Bunlar arasında Bambi: The Reckoning, Peter Pan’s Neverland Nightmare, Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2, Pinocchio Unstrung gibi yapımlar var. Yani Jagged Edge, kendi sinematik evrenini çoktan kurmaya başladı bile.