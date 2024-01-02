Mickey Mouse Temalı İlk Korku Filmi Duyuruldu [Video]

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Geçtiğimiz gün itibarıyla kamu malı hâline gelen Mickey Mouse'un ilk filmi duyuruldu. Mickey’s Mousetrap isimli film, bir seri katilin hikâyesine odaklanacak.

Daha geçtiğimiz gün kamu malı hâline gelen Mickey ve Minnie Mouse karakterlerinin ilk versiyonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Telif hakkından kurtulan yapımcılar, "Mickey’s Mousetrap" olarak isimlendirilen ilk parodi filmi duyurdular. Paylaşıldığı kadarıyla bu film, ilk kez 2016 yılında yayımlanan Slasher'a benzerlik gösterecek.

Mickey’s Mousetrap için resmî bir vizyon tarihi yok. Ancak filmin posteri ve ilk fragmanı yayımlandı. Hâl böyle olunca yaklaşmakta olan filmin konusu da az çok anlaşıldı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Mickey’s Mousetrap'ın posterine, fragmanına ve konusuna yakından bakalım.

Mickey’s Mousetrap için hazırlanan poster:

Mickey’s Mousetrap

Mickey’s Mousetrap konusu:

Mickey’s Mousetrap filminde bir seri katilin hikâyesi anlatılacak. Bu seri katil, kendini gizlemek için Mickey Mouse maskesi kullanacak. 

Mickey’s Mousetrap fragmanı:

Mickey ve Minnie Mouse'u kamu malı hâline getiren süreçle ilgili detaylı bilgi için:
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Kaynak : https://beebom.com/public-domain-mickey-mouse-gets-parody-horror-film/
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