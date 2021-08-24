İllüstratör Murat Pala, herkesin yakından bildiği bazı ikonik karakterleri Osmanlı'nın meşhur sanatı minyatüre uyarlayarak ortaya muazzam eserler çıkarıyor.

Eserlerini Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde de sergileyen Murat Palta, geleneksel minyatür ve tezhip sanatını kendine özgü bir estetikle yorumluyor.

Edebiyatı, sinemayı, bilgisayar oyunlarını batı ve doğu kültürleriyle harmanlamasıyla ortaya mizahi bir görsellik çıkıyor. Super Mario'dan Street Fighter'a, Star Wars'tan Mad Max'e pek çok ünlü yapımı Palta'nın eserlerinde görmek mümkün.

Çocukluğumuzun vazgeçilmez oyunlarından Super Mario. Her detayından ustalık akıyor.

Star Wars serisinin önemli karakterleri ve unsurları bir arada. Darth Vader, Yoda, Han Solo, Death Star, AT-AT'ler ve dahası...

Tarkan: Viking Kanı filminin kült sahnesi: Dev ahtapot, arkada merdivenlerden inen Kurt ve diğer detaylar.

Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini Osmanlı'da bulursa...

"Shrek bir Anadolu masalı olsaydı nasıl olurdu?" sorusunun cevabı niteliğinde bir çizim.

Ash Ketchum Osmanlı'da pokemon avında.

Pikachu, Charmander ve Pidgeotto...

Tanıyabildiniz mi? Misty ve Brock.

Bulbasaur ve Psyduck!

Squirtle'lar oldukça meşgul.

Snorlax yine bildiğiniz gibi.

"Belaya hazır olun! Hem de çifte belaya!"

Aduket!

Leonardo DiCaprio'ya Oscar'ı kazandıran o film: Diriliş

2001: Bir Uzay Macerası filminin unutulmaz sahnesi.

Johnny Depp'i ve Winona Ryder'ı buluşturan Tim Burton eseri: Makas Eller

Tom Hanks'in harikalar yarattığı Yeni Hayat filmi. Tabii Wilson ile birlikte.

Ridley Scott'ın Yaratık filmi.

Alfred Hitchcock'ın Arka Pencere'si ve tüm detayları.

Tarantino'nun Ucuz Romanı'nın kült afişi. Mia Wallace bu kez Osmanlı hareminde.

Mad Max: Öfkeli Yollar'ın tablo yaptırıp asmalık olağanüstü çizimi.

Vee o ünlü meme'in minyatür versiyonu. Klasik bir eser tadında.

BONUS: Tüm asaletiyle "Mustafa Kemal Atatürk" (Saklanan yaratığın anlamını siz tahmin edin.)

Murat Palta'nın diğer eserlerini Instagram hesabından takip edebilirsiniz.