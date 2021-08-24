İllüstratör Murat Pala'nın, Popüler Karakterleri Minyatür Sanatıyla Harmanladığı Şahane Eserleri

2 dk okuma süresi
33
5
1
0
0
İllüstratör Murat Pala, herkesin yakından bildiği bazı ikonik karakterleri Osmanlı'nın meşhur sanatı minyatüre uyarlayarak ortaya muazzam eserler çıkarıyor.

Eserlerini Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde de sergileyen Murat Palta, geleneksel minyatür ve tezhip sanatını kendine özgü bir estetikle yorumluyor.

Edebiyatı, sinemayı, bilgisayar oyunlarını batı ve doğu kültürleriyle harmanlamasıyla ortaya mizahi bir görsellik çıkıyor. Super Mario'dan Street Fighter'a, Star Wars'tan Mad Max'e pek çok ünlü yapımı Palta'nın eserlerinde görmek mümkün.

Çocukluğumuzun vazgeçilmez oyunlarından Super Mario. Her detayından ustalık akıyor.

minyatür mario

super mario minyatür

mario minyatür sanatı

mario osmanlı

Star Wars serisinin önemli karakterleri ve unsurları bir arada. Darth Vader, Yoda, Han Solo, Death Star, AT-AT'ler ve dahası... 

star wars minyatür

Tarkan: Viking Kanı filminin kült sahnesi: Dev ahtapot, arkada merdivenlerden inen Kurt ve diğer detaylar.

minyatür atıl kurt

minyatür tarkan

Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini Osmanlı'da bulursa...

minyatür kafka

minyatür kafka böcek

"Shrek bir Anadolu masalı olsaydı nasıl olurdu?" sorusunun cevabı niteliğinde bir çizim.

shrek osmanlı

shrek minyatür

Ash Ketchum Osmanlı'da pokemon avında.

pokemon osmanlı

Pikachu, Charmander ve Pidgeotto...

pikachu osmanlı

Tanıyabildiniz mi? Misty ve Brock.

ash osmanlı

Bulbasaur ve Psyduck!

pokemon minyatür osmanlı

Squirtle'lar oldukça meşgul.

squirtle osmanlı

Snorlax yine bildiğiniz gibi.

snorlax osmanlı

"Belaya hazır olun! Hem de çifte belaya!"

roket takımı osmanlı

Aduket!

street fighter minyatür

Leonardo DiCaprio'ya Oscar'ı kazandıran o film: Diriliş

film minyatür

2001: Bir Uzay Macerası filminin unutulmaz sahnesi.

minyatür 2001

Johnny Depp'i ve Winona Ryder'ı buluşturan Tim Burton eseri: Makas Eller

makas eller minyatür

Tom Hanks'in harikalar yarattığı Yeni Hayat filmi. Tabii Wilson ile birlikte.

minyatür cast away

Ridley Scott'ın Yaratık filmi. 

alien minyatür

aliens minyatür

Alfred Hitchcock'ın Arka Pencere'si ve tüm detayları.

arka pencere minyatür

minyatür rear window

Tarantino'nun Ucuz Romanı'nın kült afişi. Mia Wallace bu kez Osmanlı hareminde.

mia wallace minyatür

Mad Max: Öfkeli Yollar'ın tablo yaptırıp asmalık olağanüstü çizimi.

mad max minyatür

mad max

mad max film

mad max sahne

mad max osmanlı

mad max film

mad max fury road

Vee o ünlü meme'in minyatür versiyonu. Klasik bir eser tadında.

meme minyatür

meme osmanlı

meme resim osmanlı

BONUS: Tüm asaletiyle "Mustafa Kemal Atatürk" (Saklanan yaratığın anlamını siz tahmin edin.)

atatürk minyatür osmanlı

Murat Palta'nın diğer eserlerini Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
33
5
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
33
5
1
0
0
En Güncel Haberler