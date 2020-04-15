Pornhub, Koronavirüse Özel 18+ Olmayan Bir Site Açtı

Yetişkin içerik sitesi Pornhub, yardım amacıyla yeni bir site açtı. Sektörün dev ismi şimdi de koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek sağlamak ve yardım toplamak için Scrubhub isimli bir site yayınladı.

Yetişkinlere yönelik içerikler söz konusu olduğunda sektörün en büyük isimlerinden biri olan Pornhub, sık sık yaptığı yardım çalışmalarıyla da gündeme geliyor. Geçmişte 25 bin dolarlık burslar veren ve arıların korunması için yardım toplayan platform, şimdi yeni bir kampanya başlattı.

Pornhub, 'güvenli fetiş' olarak adlandırdığı el yıkama üzerine bir site açtı. Adı Scrubhub olan site, koronavirüs salgını döneminde el yıkamanın önemini vurgulamayı ve yardım toplamayı amaçlıyor.

'Güvenli fetiş' sitesi: Scrubhub

Firma, bugün yeni parodi sitesi Scrubhub’ı açtığını duyurdu. Sitede oldukça ilginç, genelde Pornhub’da popüler olanlara benzer isimler verilmiş olan videolar yer alıyor. Bu komik videolarda el temizliği ve tuvalet kullanımı gibi konularda tavsiyeler bulunuyor.

Sitede yer alan videolara ek olarak gün içerisinde çeşitli canlı yayınlar da bulunacak. Bu videolarda ilgi çekici kişilerin yer alacağı belirtiliyor. Muhtemelen bunlar yetişkin filmi yıldızları olacak ve konuyla ilgili içerikler üretecekler.

Siteyle ilgili olarak yapılan açıklamada “Scrubhub’ı insanları güldürmek ve COVID-19’dan etkilenen kişilere yardım eden organizasyonlara yardım toplamak umuduyla açtık. Oldukça sıradan görünen ancak kritik öneme sahip el yıkama işini, bildiğimiz tek yolla öne çıkarmayı seçtik, herkese istemedikleri bir şey vererek... Bu internet sitesi, evde çok boş zaman olduğunda ne yapmamız gerektiğini gösteriyor” ifadesi yer aldı.

Sitenin amacı yardım toplamak:

Scrubhub’ın arkasında Pornhub ile birlikte Ani Acopian ve Suzy Shinn yer alıyor. Shinn, şubat ayında viral olan Amazon Dating serisine imza atmıştı. Sitenin topladığı yardımlarsa iki yardım kuruluşu olan Invisible Hands ve Frontline Food adlı organizasyonlara gidiyor.

Invisible Hands; yaşlılara, engellilere ve maddi durumu olmayanlara gıda ulaştırmayı hedeflerken Frontline Foods ise işçileri ve krizde ön saflarda mücadele edenleri desteklemeyi amaçlıyor. Pornhub, bağışların tamamının bu kuruluşlara gideceğini söylüyor.