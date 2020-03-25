Pornhub, ücretli hizmeti olan "Pornhub Premium"u ücretsiz olarak sunma kararı aldı. 1 milyardan fazla insanın evlerinde kalmak zorunda olduğunu vurgulayan Pornhub yetkilileri, insanlara keyifli vakit geçirtebilmek için böyle bir karar aldığını açıkladı.

Koronavirüs salgınının her geçen gün biraz daha fazla yayıldığı şu günlerde insanlar, evlerinden çıkmıyorlar. Çünkü koronavirüsün bulaşıcılığı çok yüksek ve genç yaştaki insanlar, bu virüsü kolay atlatıyor olsalar da yaşlı insanlar bu virüsten çok fazla etkileniyorlar. Hal böyle olunca da insanların mümkün olduğunca evlerinde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gerekiyor.

İnsanların evlerinde kalmak zorunda olmaları, internet ve televizyon kullanımı artırdı. Hatta bu bağlamda bazı ücretli televizyon şirketleri tüm kanalların kilitlerini kaldırdığını, bazı internet siteleri ise ücretli servislerini ücretsiz hale getirdiğini duyurdu. Şimdiyse yetişkin içerik sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Pornhub, ücretli bir servis olan Pornhub Premium'u geçici olarak tüm dünyada ücretsiz hale getirdiğini açıkladı. Kullanıcılar, nisan ayı boyunca ücretsiz olarak Pornhub Premium'a giriş yapabilecekler.

Konuya ilişkin açıklamalar, Pornhub'un Başkan Yardımcısı Corey Price tarafından geldi. Price, dünya çapında en az 1 milyar insanı evinde kalmaya zorlayan pandemi sürecinde onlara keyifli zaman geçirtecek bir yol sunmanın önemli olduğunu, bu yüzden de böyle bir karar aldıklarını söyledi. Price ayrıca, yeni uygulamaları ile birlikte insanları evde kalmaya teşvik edeceklerini ifade etti.

Pornhub'ın koronavirüsle ilgili attığı adımlar bunlarla sıınırlı değil. Öyle ki şirket, nisan ayı itibarıyla porno filmlerinde rol alan oyuncular ve platformdaki modeller için daha fazla ödeme yapacak. Ayrıca "Seks İşçileri Sosyal Yardım Projesi" kapsamında da çalışmalarını sürdüren Pornhub, bu proje için 25 bin dolar ek hibe ayırdığını duyurdu.

Pornhub'un koronavirüsle ilgili yaptığı çalışmaları porno sektörü ile sınırlı tutmuyor. Şirket, bu pandeminin ortadan kaldırılabilmesi için çalışan kurum ve kuruluşlara da ciddi bir destek sağlıyor. Örneğin Pornhub, gelinen süreçte ABD'deki kurum ve kuruluşlara 50 bin maske bağışladı. Avrupa'da da benzer bir çalışma yürüten şirket, sağlık kuruluşlarının maske alabilmeleri için 50 bin euro bağışladı.

Pornhub'ın COVID-19 salgınıyla ilgili çalışmaları, ABD basını ve yetkililerin de gözlerinden kaçmıyor. TIbbi maskelerin koronavirüsle mücadelede kritik bir önem arz ettiğini ifade eden yetkililer, Pornhub'ın özellikle maske girişimlerinin takdire şayan olduğunu ifade ediyorlar.