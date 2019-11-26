Porsche, F1 Standartlarında Güç Aktarma Organını Test Ediyor

Porsche, motor sporları faaliyetleriyle hiper araçları arasında bağlantı sağlamak amacıyla Formula 1 motor programında geliştirilen hibrit güç aktarma organını yeni hiper otomobilinde kullanabilir.

2015 yılında üretilen Porsche 918 Spyder'dan sonra otomobil üreticisinin sonraki modellerde ne tür bir güç aktarma organı kullanacağına dair tartışmalar başlamıştı. Aradan geçen 4 yılın ardından tartışmalar hâlâ devam ediyor. Porsche, 2017'de hibrit 918 modelinin ötesine geçerek hiper otomobillerinde elektrikli motorlara geçme isteğini dile getirmişti.

Porsche'nin bu konuda 'b planına' geçebileceği ve Porsche Motorsport'un henüz kullanılmayan 1,6 litrelik V6 hibrit motorunu Formula 1'e dönmek için geliştirdiği bildirildi. Porsche'den yıllardır potansiyel bir F1 katılımcısı olarak bahsediliyor ancak Volkswagen Group'un tutumu ve F1 kural kitabındaki belirsizlikler, Alman spor otomobil üreticisini Formula 1'den uzak kalmaya zorladı. Porsche, bunun yerine Formula E'yi seçmeye karar verdi.

Gelişmeler, Porsche'nin Mercedes-AMG One'a ciddi bir rakip olabileceğini gösteriyor:

LMP1'den ayrıldıktan sonra 40 Porsche mühendisi, 919 Hybrit'te bulunan 2,0 litrelik dört silindirli hibrit motorun, 6 silindirli versiyonu üzerinde çalışmaya başladı. Bu çalışma, F1 seviyesinde 1,6 litrelik V6 hibrit motorun yaratılmasına altyapı hazırladı ancak motor, egzoz ısısını elektrik enerjisine dönüştüren 'karmaşık ve pahalı' MGU-H ünitesine sahip değildi.

Porsche Motorsport Başkan Yardımcısı Fritz Enzinger, motorun hâlâ geliştirilmediğini ve seri üretim düzeyine ilişkin analizler için testlere sokulduğunu söyledi. Hibrit bileşen hakkında henüz bir bilgi yok ancak Porsche'nin elektrikli araç projelerini denetleyen Stefan Weckbach, şirketin Rimac ile olan ortaklığına dönebileceğini belirtti.

Her ne kadar motor hazır olsa da Porsche, sistemin elektrikli mi yoksa hibrit mi olacağına dair kararını vermedi. Motorsport Frank-Steffen Walliser, ne tür bir güç aktarma organının araçlara geleceğinin umurunda olmadığını söyledi. Porsche, 1,6 litrelik hibritle yoluna devam ederse Mercedes-AMG One'ın karşısına sağlam bir rakiple çıkabilir.