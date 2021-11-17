CheersFest’in gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen Pre-Cheers Parti, 18 Kasım tarihinde IF Performance Hall Ankara’da düzenlenecek.

ÖDTÜ İşletme Topluluğu, 27 yılda toplamda 36 kez düzenlenen ve Ankara’nın ilk ve tek geleneksel öğrenci festivali CheersFest’i 2022 yılında yeniden düzenleyecek. Ancak bu yıl CheersFest’in gelişi ayrı bir parti ile taçlandırılaacak.

Pre-Cheers Parti isimli bu etkinlik, CheersFest 2022’nin gelişini kutlamak amacıyla düzenlenecek. 18 Kasım tarihinde düzenlenecek olan etkinliğe bütün öğrenciler katılabilecek.

Pre-Cheers Parti’de neler olacak

Pre-Cheers Parti, Geleneksel CheersFest’in gelişini kutlamak amacıyla bir parti olacak ve bütün üniversitelerden gelen öğrenciler bu partiye katılabilecek. RnB ve Hip-Hop temalı parti, 18 Kasım’da IF Performance Hall Ankara’da gerçekleşecek ve 3 saat kesintisiz müzik olacak. Etkinlikte Tuna Taneri ve Slang de sahne alacak.

Etkinlik için sınırlı sayıda bilet satışı yapılacak ve biletlerin belli bir kısmı etkinliğe özel olarak indirimli olarak satılacak.

Eğer sizde CheersFest’in gelişini kutlamak istiyorsanız Pre-Cheer Parti’ye burada bulunan bağlantıyı kullanarak bilet alabilirsiniz.