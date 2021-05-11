Zaman paradoksları, bilim kurgu filmleri için her zaman ilgi çekici bir konu olmuştur. Zamanda yolculuk temasının ortaya çıkardığı paradoksları çözmeye çalışmak, izleyiciler için her zaman oldukça eğlenceli ve heyecanlı bir unsur.
Predestination, Günümüze kadar yapılmış en yaratıcı ve en kafa karıştırıcı filmlerden biri. İzlemeden önce kesinlikle hiçbir şey bilmemeniz gereken bu filmde, Ethan Hawke, hem geçmişe hem de geleceğe gidebilen bir zaman ajanını oynuyor. Zamanda yolculuk kavramını ahlaki açılardan da ele alan Predestination, zaman paradokslarını sevenler için biçilmiş kaftan.
İnsanların klasik olarak oluşturduğu düzeysel zaman çizelgesinin tamamen değişmesi, izleyicinin kafasını her zaman karıştırıyor. Bu kafa karışıklığı üzerine yapılmış birçok film var. Biz de kuantum problemleri çözmeye çalışmanızı sağlayacak bu kafa karıştırıcı zaman paradoksu filmlerini sizler için listeledik.
Predestination gibi zaman paradokslarını anlatan film tavsiyeleri:
- Pandorum
- Primer
- Triangle
- Time Crimes
- Looper
- Source Code
- Arrival
- Edge of Tomorrow
- 12 Monkeys
- Donnie Darko
Yokluğun ortasında bir adam: Pandorum
- Çıkış tarihi: 2009
- IMDb puanı: 6,7
- Yönetmen: Christian Alvart
- Oyuncular: Dennis Quaid, Ben Foster, Cam Gigandet
Değeri asla bilinmeyen bir film olan Pandorum, nerede olduğunu ve neden orada olduğunu bilmeyen Bower isimli karakterin bir uzay gemisinde uyanmasını anlatıyor. Ana karakterimize bu yolculuğunda, Payton rolünde Dennis Quaid eşlik ediyor. Her ne kadar arkasındaki bilim şüpheli olsa da, Pandorum, yaratıklarla, korkularla ve sürprizlerle dolu.
Düşük bütçesi ile bir kült Primer
- Çıkış tarihi: 2004
- IMDb puanı: 6,9
- Yönetmen: Shane Carruth
- Oyuncular: Shane Carruth, David Sullivan, Casey Gooden
Düşük bütçeli bir klasik olan Primer, korkutucu derece inandırıcı bir zaman yolculuğunu yaratıcı bir yaklaşımla anlatıyor. Zaman döngüsündeki bir hatadan yararlanarak öğeleri zamanda geriye götürmenin bir yolunu bulan Abe ve Aaron isimli iki mühendisi anlatan Primer, oldukça mantıklı bir film. Zaman yolculuğunun ve sonuçlarının derinlemesine anlatıldığı bir film izlemek istiyorsanız, Primer tam size göre.
Perili bir gemide geçen Triangle
- Çıkış tarihi: 2009
- IMDb puanı: 6,9
- Yönetmen: Christopher Smith
- Oyuncular: Melissa George, Joshua McIvor, Jack Taylor
Her ne kadar şimdiye kadar çıkmış en iyi film olmasa da, paradoks merkezli bir şekilde olayları gayet mantıklı bir şekilde işleyen Triangle, zamanda yolculuk konusunu en iyi işleyen filmlerden. Açıklayamadıkları bir ürkütücü paradoksun içinde kalan bir grup insanın anlatıldığı Triangle, yat gezisine çıkan bu insanların başına gelen olayları anlatıyor.
Bir İspanyol filmi: Time Crimes
- Çıkış tarihi: 2007
- IMDb puanı: 7,2
- Yönetmen: Nacho Vigalondo
- Oyuncular: Karra Elejalde, Candela Fernández, Bárbara Goenaga
2007 yapımı Time Crimes, 21. yüzyılın en yaratıcı, ilgi çekici ve eğlenceli filmlerinden biri. Bir İspanyol yapımı olan filmde, yüzü bandajla kapatılmış korkunç bir adamın bir kadına saldırdığını ve ardından görünmekten kaçmak için bir zaman makinesinde saklanmak zorunda kalan Hector’u izliyoruz. Her ne kadar konu basit görünse de, Time Crimes, zaman yolculuğunun karanlık ancak keyifli bir incelemesi.
Mafyalı zaman yolculuğu için Looper
- Çıkış tarihi: 2012
- IMDb puanı: 7,4
- Yönetmen: Rian Johnson
- Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt
Looper, kısa sürede seyirciye sunduğu gerilim ve konusunun eşsizliği ile bir kült haline geldi. Film mafya, cinayet ve kovalamalar ile doluyken aynı zamanda, zamanda yolculuğu da konu alıyor. Listedeki her filmde olduğu gibi Looper’da da zamanda yolculuk paradoksu seyircilerin aklını karıştırıyor.
Tek bir mekanda geçen: Source Code
- Çıkış tarihi: 2011
- IMDb puanı: 7,5
- Yönetmen: Duncan Jones
- Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga
Source Code’da, listemizde yer alan Donnie Darko’nun başrolü Jake Gyllenhall tekrar karşımıza çıkıyor. Yetenekli oyuncu bu sefer bir terörist saldırıyı engellemek için aynı sekiz dakikayı tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan genç bir adamı canlandırıyor. Film hakkında ne kadar az şey bilirseniz, filmden alacağınız zevk o kadar yüksek olacağından dolayı Souce Code hakkında başka bir şey söylemiyoruz.
Zaman yolculuğuna çok farklı bir soluk getiren Arrival
- Çıkış tarihi: 2016
- IMDb puanı: 7,9
- Yönetmen: Denis Villeneuve
- Oyuncular: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker
Uzaylı istilası kavramına çok farklı bir pencereden bakan Arrival, zamanı kendine özgü kullanıyor. Fiziksel herhangi bir zaman yolculuğu içermeyen bu film, çok derin bir hikayeye sahip. Zaman yolculuğu ve paradoks fikirlerini çok farklı bir perspektiften ele alan Arrival, son on yılın en iyi bilim kurgu filmleri arasında yer alıyor.
Harika kurgusuyla Edge of Tomorrow
- Çıkış tarihi: 2014
- IMDb puanı: 7,9
- Yönetmen: Doug Liman
- Oyuncular: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton
Japon romanı All You Need Is Kill'den uyarlanan Doug Liman’nın Edge of Tomorrow’u, temelde Groundhog Day konseptini alıyor. Edge of Tomorrow’da, Tom Cruise’un canlandırdığı ana karakterimiz, ezici bir uzaylı ırkıyla savaşıyor. Sadece zaman paradoksu değil aynı zamanda heyecanlı aksiyon sahneleriyle de öne çıkan filmin kurgusu ise harika.
Zaman paradoksunun öncülerinden: 12 Monkeys
- Çıkış tarihi: 1995
- IMDb puanı: 8,0
- Yönetmen: Terry Gilliam
- Oyuncular: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt
Kıyamet sonrası bir zamanda geçen 12 Monkeys, Philadelphia’da bir yeraltı hapishanesinde yaşayan mahkum James Cole’u anlatıyor. Ölümcül bir virüs salgınını durdurmak için zamanda geri dönen Cole’un, yolculuk sırasında güveneceği insanları iyi seçmesi gerekiyor. Vizyon sahibi yönetmen Terry Gilliam imzalı bu film, izleyicisi için inanılmaz distopik manzaralar yaratıyor. Her ne kadar konusu açısından bir istisna olmasa da, izleyiciyi duygusal olarak da etkiliyor.
Paradokslara gotik bir bakış açısı: Donnie Darko
- Çıkış tarihi: 2001
- IMDb puanı: 8,0
- Yönetmen: Richard Kelly
- Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell
Donnie Darko, atmosferi açısından şu ana kadar yapılmış tüm filmlerden ayrılıyor. Ürkütücü bir tavşan kostümü giyen bir adamın, Donnie’yi dünyanın sonu hakkında uyardığı ve geri sayım saydığı bu film, oldukça gotik bir atmosfere sahip. Filmin konusu ve işlenişi dışında, filmde kullanılan müzikler de seyirciyi filme çekiyor.