Zaman paradoksları ile ilgili en büyük kafa karışıklığını oluşturan film Predestination, son 10 yılda çıkan en iyi filmlerden biri. Biz de bu filme alternatifleri sizler için listeledik.

Zaman paradoksları, bilim kurgu filmleri için her zaman ilgi çekici bir konu olmuştur. Zamanda yolculuk temasının ortaya çıkardığı paradoksları çözmeye çalışmak, izleyiciler için her zaman oldukça eğlenceli ve heyecanlı bir unsur.

Predestination, Günümüze kadar yapılmış en yaratıcı ve en kafa karıştırıcı filmlerden biri. İzlemeden önce kesinlikle hiçbir şey bilmemeniz gereken bu filmde, Ethan Hawke, hem geçmişe hem de geleceğe gidebilen bir zaman ajanını oynuyor. Zamanda yolculuk kavramını ahlaki açılardan da ele alan Predestination, zaman paradokslarını sevenler için biçilmiş kaftan.

İnsanların klasik olarak oluşturduğu düzeysel zaman çizelgesinin tamamen değişmesi, izleyicinin kafasını her zaman karıştırıyor. Bu kafa karışıklığı üzerine yapılmış birçok film var. Biz de kuantum problemleri çözmeye çalışmanızı sağlayacak bu kafa karıştırıcı zaman paradoksu filmlerini sizler için listeledik.

Predestination gibi zaman paradokslarını anlatan film tavsiyeleri:

Pandorum

Primer

Triangle

Time Crimes

Looper

Source Code

Arrival

Edge of Tomorrow

12 Monkeys

Donnie Darko

Yokluğun ortasında bir adam: Pandorum

Çıkış tarihi: 2009

IMDb puanı: 6,7

Yönetmen: Christian Alvart

Oyuncular: Dennis Quaid, Ben Foster, Cam Gigandet

Değeri asla bilinmeyen bir film olan Pandorum, nerede olduğunu ve neden orada olduğunu bilmeyen Bower isimli karakterin bir uzay gemisinde uyanmasını anlatıyor. Ana karakterimize bu yolculuğunda, Payton rolünde Dennis Quaid eşlik ediyor. Her ne kadar arkasındaki bilim şüpheli olsa da, Pandorum, yaratıklarla, korkularla ve sürprizlerle dolu.

Düşük bütçesi ile bir kült Primer

Çıkış tarihi: 2004

IMDb puanı: 6,9

Yönetmen: Shane Carruth

Oyuncular: Shane Carruth, David Sullivan, Casey Gooden

Düşük bütçeli bir klasik olan Primer, korkutucu derece inandırıcı bir zaman yolculuğunu yaratıcı bir yaklaşımla anlatıyor. Zaman döngüsündeki bir hatadan yararlanarak öğeleri zamanda geriye götürmenin bir yolunu bulan Abe ve Aaron isimli iki mühendisi anlatan Primer, oldukça mantıklı bir film. Zaman yolculuğunun ve sonuçlarının derinlemesine anlatıldığı bir film izlemek istiyorsanız, Primer tam size göre.

Perili bir gemide geçen Triangle

Çıkış tarihi: 2009

IMDb puanı: 6,9

Yönetmen: Christopher Smith

Oyuncular: Melissa George, Joshua McIvor, Jack Taylor

Her ne kadar şimdiye kadar çıkmış en iyi film olmasa da, paradoks merkezli bir şekilde olayları gayet mantıklı bir şekilde işleyen Triangle, zamanda yolculuk konusunu en iyi işleyen filmlerden. Açıklayamadıkları bir ürkütücü paradoksun içinde kalan bir grup insanın anlatıldığı Triangle, yat gezisine çıkan bu insanların başına gelen olayları anlatıyor.

Bir İspanyol filmi: Time Crimes

Çıkış tarihi: 2007

IMDb puanı: 7,2

Yönetmen: Nacho Vigalondo

Oyuncular: Karra Elejalde, Candela Fernández, Bárbara Goenaga

2007 yapımı Time Crimes, 21. yüzyılın en yaratıcı, ilgi çekici ve eğlenceli filmlerinden biri. Bir İspanyol yapımı olan filmde, yüzü bandajla kapatılmış korkunç bir adamın bir kadına saldırdığını ve ardından görünmekten kaçmak için bir zaman makinesinde saklanmak zorunda kalan Hector’u izliyoruz. Her ne kadar konu basit görünse de, Time Crimes, zaman yolculuğunun karanlık ancak keyifli bir incelemesi.

Mafyalı zaman yolculuğu için Looper

Çıkış tarihi: 2012

IMDb puanı: 7,4

Yönetmen: Rian Johnson

Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt

Looper, kısa sürede seyirciye sunduğu gerilim ve konusunun eşsizliği ile bir kült haline geldi. Film mafya, cinayet ve kovalamalar ile doluyken aynı zamanda, zamanda yolculuğu da konu alıyor. Listedeki her filmde olduğu gibi Looper’da da zamanda yolculuk paradoksu seyircilerin aklını karıştırıyor.

Tek bir mekanda geçen: Source Code

Çıkış tarihi: 2011

IMDb puanı: 7,5

Yönetmen: Duncan Jones

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga

Source Code’da, listemizde yer alan Donnie Darko’nun başrolü Jake Gyllenhall tekrar karşımıza çıkıyor. Yetenekli oyuncu bu sefer bir terörist saldırıyı engellemek için aynı sekiz dakikayı tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan genç bir adamı canlandırıyor. Film hakkında ne kadar az şey bilirseniz, filmden alacağınız zevk o kadar yüksek olacağından dolayı Souce Code hakkında başka bir şey söylemiyoruz.

Zaman yolculuğuna çok farklı bir soluk getiren Arrival

Çıkış tarihi: 2016

IMDb puanı: 7,9

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

Uzaylı istilası kavramına çok farklı bir pencereden bakan Arrival, zamanı kendine özgü kullanıyor. Fiziksel herhangi bir zaman yolculuğu içermeyen bu film, çok derin bir hikayeye sahip. Zaman yolculuğu ve paradoks fikirlerini çok farklı bir perspektiften ele alan Arrival, son on yılın en iyi bilim kurgu filmleri arasında yer alıyor.

Harika kurgusuyla Edge of Tomorrow

Çıkış tarihi: 2014

IMDb puanı: 7,9

Yönetmen: Doug Liman

Oyuncular: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton

Japon romanı All You Need Is Kill'den uyarlanan Doug Liman’nın Edge of Tomorrow’u, temelde Groundhog Day konseptini alıyor. Edge of Tomorrow’da, Tom Cruise’un canlandırdığı ana karakterimiz, ezici bir uzaylı ırkıyla savaşıyor. Sadece zaman paradoksu değil aynı zamanda heyecanlı aksiyon sahneleriyle de öne çıkan filmin kurgusu ise harika.

Zaman paradoksunun öncülerinden: 12 Monkeys

Çıkış tarihi: 1995

IMDb puanı: 8,0

Yönetmen: Terry Gilliam

Oyuncular: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt

Kıyamet sonrası bir zamanda geçen 12 Monkeys, Philadelphia’da bir yeraltı hapishanesinde yaşayan mahkum James Cole’u anlatıyor. Ölümcül bir virüs salgınını durdurmak için zamanda geri dönen Cole’un, yolculuk sırasında güveneceği insanları iyi seçmesi gerekiyor. Vizyon sahibi yönetmen Terry Gilliam imzalı bu film, izleyicisi için inanılmaz distopik manzaralar yaratıyor. Her ne kadar konusu açısından bir istisna olmasa da, izleyiciyi duygusal olarak da etkiliyor.

Paradokslara gotik bir bakış açısı: Donnie Darko

Çıkış tarihi: 2001

IMDb puanı: 8,0

Yönetmen: Richard Kelly

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell

Donnie Darko, atmosferi açısından şu ana kadar yapılmış tüm filmlerden ayrılıyor. Ürkütücü bir tavşan kostümü giyen bir adamın, Donnie’yi dünyanın sonu hakkında uyardığı ve geri sayım saydığı bu film, oldukça gotik bir atmosfere sahip. Filmin konusu ve işlenişi dışında, filmde kullanılan müzikler de seyirciyi filme çekiyor.