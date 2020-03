İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen COVID-19 hastalığına neden olan koronavirüs, çok kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüsü pek çok ünlü ismi de COVID-19 hastalığının pençesine alırken şimdi Galler Prensi Charles da koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Son zamanların en çok konuşulan konusu olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak ilan edilen koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Türkiye’de resmi olarak 11 Mart’ta açıklanan ilk koronavirüs vakasından sonra sık sık “evde kal Türkiye” çağrıları yapıldı. Fakat yine de virüs her gün daha fazla kişiye bulaşmaya devam ediyor. Yeni gelen bir son dakika haberine göre Galler Prensi Charles da koronavirüse yakalandı.

Açıklamaya göre Galler Prensi, CoVID-19 hastalığı semptomlarını hafif bir şekilde gösteriyor. Prens Charles’ın hafif semptomlar gösterdiği için hastalığı ciddi bir sorun yaşamadan atlatacağı öne sürülüyor. Prens Charles, 71 yaşındaki eşi Cornwall Düşesi ile İskoçya'daki evinde kendini dünyadan izole etti.

Clarence House sözcüsü, “Prens Charles, hafif semptomlar sergiliyor ve şu an için sağlık durumu iyi. Son birkaç gündür her zamanki gibi evden çalışıyor. Cornwall Düşesi de test edildi ancak onun koronavirüs testi negatif çıktı. Doktorların tavsiyesine uyan Prens ve Düşes şimdi İskoçya'daki evlerinde kendilerini izole ediyorlar. Prensin son haftalarda kamusal rolünde gerçekleştirdiği yüksek sayıda nişan nedeniyle virüsü kimden aldığını tespit etmek mümkün değil” açıklamasında bulundu.

Virüsün kimden ve ne zaman bulaştığı bilinmediği için Prens Charles’ın bulunduğu yere sadece belli başlı kişiler girebiliyor. Şu an için durumunun iyi olduğu söylenen Prens Charles’ın sağlığı, ilerleyen günlerde nasıl bir gelişme gösterecek kestirmek zor.