Çocukluktan beri duyduğumuz bir uyarı var: O prize sakın dokunma! Peki neden? Elektrik çarpmadığı sürece tehlikeli olmadığı düşüncesi oldukça yaygın ama işin aslı pek de öyle değil.

Prizler, basit bir yapı olarak görsek de pek öyle değil ve karmaşık, tehlikeli yapıya sahipler.

“Bir şey olmaz ya!” demeden önce bilmeniz gerekenler var.

Elektrik görünmez ama etkisi büyüktür.

Hayati enerji kaynaklarından biri olan elektrik, yanlış kullanıldığında çok ciddi sonuçlar doğurur. Prizlere dokunmamamız gerektiğinin temel nedeni de elektriğin doğası gereği hızlı ve kontrolsüz bir şekilde vücudumuzdan akabilmesinden geçiyor.

Prizdeki akım, devre tamamlandığında (örneğin, çıplak elle dokunduğunuzda) vücudunuzu bir iletken gibi kullanabiliyor. Özellikle elleriniz ıslaksa bu risk katlanarak artıyor.

Elektrik vücuda girdiğinde ise kasların kasılmasına neden oluyor ve bu da elinizi prizin üzerinden çekememenize yol açabiliyor. Bu yüzden de “Elektrik çarpmadıysa neden endişelenelim ki?” diye düşünmek yanıltıcıdır.

Aman dikkat! Bir prize çıplak elle dokunmanız, özellikle metal bir cisimle temas kurmanız, devrenin tamamlanmasına neden olabilir.

Vücudumuz elektrik için iyi bir iletken ve bu yüzden de ciddi yaralanmalar, hatta kalp durması, görme kaybı ve beyin hasarı gibi daha da riskli durumlar ortaya çıkabiliyor.

Modern prizler genellikle güvenlik mekanizmasına sahip olsa da eğer arızalı veya eski bir priz mevcutsa bu koruma sistemi olmayabilir, işlevini yitirmiş de olabilir.

Ayrıca evde çocuğunuz varsa daha da dikkat etmelisiniz. Güvenlik mekanizmasına aldanmayın. Eğer bu tarz sorunlu bir priz hâline gelmişse çocukların prize cisim sokması gibi durumlarda güvenlik mekanizması devre dışı kalabilir.

Elektrik çarpmasa bile prizlere dokunmanın başka riskleri de var.

Priz bağlantılarında gevşeklik veya yıpranma varsa kısa devre veya yangın riskiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca priz etrafında biriken tozlar ya da nemli ortamlar elektrik arklarına yol açabilir ve bu da hem cihazlarınıza hem de çevrenize zarar verebilir.

Güvenlik için ne yapmalı?

Bilsek de hatırlamakta fayda var. Güvenliğini için prizlere çıplak elle ya da iletken cisimlerle dokunmayın. Elektrik işlerinizi de profesyonellere bırakın.

Eğer evde çocuğunuz varsa da priz kapakları kullanarak ekstra güvenlik sağlayabilirsiniz. Unutmayın, elektriğin şakası olmaz ve en küçük ihmal bile büyük sonuçlara yol açabilir.

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