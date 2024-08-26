Uzaktan Kumanda ya da Bir Oyuncakta Takılı Olan Piller Neden Akar? Sebeplerini ve Alabileceğimiz Önlemleri Anlattık

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Uzaktan kumandanızın arkasını açtınız ve bir de ne gördünüz! İçindeki piller akmış. Sıkça başımıza gelen bu durumun sebebi ne? Biz mi bir yerde hata yapıyoruz?

Küçük ama güçlü enerji kaynağı pillerin akması, hepimizin deneyimlediği can sıkıcı bir durum.

Peki pillerin aktığı yerleri nasıl temizleyeceğinizi de biliyor musunuz?

Akma sırasında kimyasal reaksiyonların gücü devreye giriyor.

pil akması

Pillerin içinde elektrik üretmek için gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar, onların gücünü sağlayan temel faktör. Bu reaksiyonlar sırasında bazen işler ters gidebiliyor.

Özellikle çok uzun süre kullanılmadığında ya da doğru saklanmadığında pillerin içindeki kimyasallarda sızıntı meydana gelebiliyor ve kimyasal maddeler çevreye yayılıyor.

Bu durum genellikle alkali pillerde başımıza geliyor. Pillerin içindeki potasyum hidroksit, havadaki CO2 ile reaksiyona girerek kabuk oluşturuyor. Basıncın kademeli olarak artması sonucunda da metal kasa dikişlerinde patlamalar meydana geliyor.

Pillerin akmasına neden olan bir diğer faktör ise çevresel koşullar.

piller nasıl saklanmalı

Piller aşırı sıcak veya nemli ortamlarda bırakıldığında, içlerindeki kimyasal bileşenler daha hızlı bozuluyor ve bu da pilin akmasına yol açıyor.

Yaz sıcaklarında pilleri ortalıkta bırakmamaya özen gösterdiğiniz gibi onları buzdolabına da koymayın. Soğuk, pillerin ömrünü de azaltıyor.

Akmaması için ne yapmak gerek? Hadi aktı diyelim akan pilleri ne yapacağız?

piller neden akar

Öncelikle pilleri serin ve kuru bir yerde saklayın. İkinci olarak, pillerinizi belirli aralıklarla kontrol edin. Ayrıca pillerinizi cihazlardan uzun süre kullanmayacaksanız, çıkarmayı da unutmayın. Bu basit adımlar, pillerin sızıntı yapmasını büyük ölçüde önleyecektir.

Sızdıran pillerin kalıntısını temizlemek için ise pamuklu çubuğa biraz limon suyu veya damıtılmış beyaz sirke damlatın ve sızıntı üzerine sürün. Bu oradaki reaksiyonu nötrleştirecektir.

Akan pillerinizi ise doğrudan çöpe atmayın. Plastik bir torbaya koyun ve geri dönüşüm noktalarına götürün.

Son olarak eğer pil akmasının önüne geçmek istiyorsanız alkalin pil yerine lityum pilleri de tercih edebilirsiniz. Bu piller, biraz pahalı olsa da akmaya daha az meyilli ve kendi kendilerine hemen boşalmazlar.

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