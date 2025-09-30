Turizm Sektörüne Teknolojik Çözümler Sunan Protel'de 2025’in Gündemi: Bulut, Yapay Zekâ ve Kapsamlı Dijital Dönüşüm

Turizm sektörünün dijitalleşmesi için farklı çözümler sunan Protel, yapay zekâdan bulut sistemlerine geniş bir aralıkta hizmet sağlıyor.

Protel, ürettiği teknolojilerle 36 yılı aşkın süredir turizm ve yeme-içme sektörlerine dijital çözümler sunan, Türkiye’nin alanında öncü teknoloji markası. Protel, aynı zamanda tüm dünyada 200’den fazla ülkede faaliyet gösteren Oracle Hospitality’nin Türkiye’deki yetkili iş ortağı.

Protel, bu stratejik iş ortaklığı sayesinde dünyanın en gelişmiş otel ve restoran sistemlerini Türkiye’deki işletmelerin kullanımına sunarken, kendi geliştirdiği dijital ürünlerle de otellere ve restoranlara uçtan uca yönetilen süreçler sağlıyor. Alanındaki köklü tecrübesi, inovasyon odaklı yaklaşımı ve güçlü ekibiyle Protel yalnızca teknoloji üreten bir marka değil. Geliştirdiği çözümler, düzenlediği etkinlikler ve hazırladığı içeriklerle turizm ve yeme-içme işletmelerinin her konuda yanında olan, sektörün dijital dönüşümüne katkı sağlayan güvenilir bir yol arkadaşı.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında 7.000’den fazla otel ve restoran Protel çözümlerini tercih ediyor.

%96 müşteri memnuniyeti oranı ise Protel’e olan güveninin ve Protel’in sürdürülebilir başarısının önemli bir göstergesi. 35 yılı aşkın köklü deneyimi ve 400’ü aşkın özverili çalışanıyla sektöre değer katan Protel’in güvenilir teknolojileri, bugün yüzlerde uluslararası zincir ve yerel otel tarafından tercih ediliyor.

Kusursuz müşteri deneyimi için sunduğu 7/24 profesyonel teknik destek hizmeti, 140’ı aşkın uzman teknik destek ve saha ekibiyle Protel, her ölçekte otel ve her konseptte restoranın kurulumdan eğitime kadar ihtiyaç duyduğu her an yanında. %98’lik destek memnuniyeti oranı, arka planda güçlü bir teknolojinin, ön tarafta ise mutlu misafirlerin ve kaliteli deneyimlerin yaşandığı bir yolculuğun kanıtı.

Protel’in rakamlarla kanıtlanan başarısı ödüllerle de tescilli.

2025 Yapay Zeka ARF Ödülleri’nde “En İyi Yapay Zeka Kullanımı” dalında ikincilik elde ederek inovasyon gücünü kanıtlarken, sektöre yön veren çözümleriyle fark yaratmaya devam ediyor. Protel, aynı zamanda Bilişim 500 listesinde 10 farklı alanda listelenerek bilişim sektöründe de güçlü konumunu ortaya koydu.

2024 yılında Bilişim 500 listesinde “Türkiye Merkezli Üretici – Donanım – POS Sistemleri” kategorisinde 2. sırada, “Bilişim500 Plus – Sektörel Yazılım – Turizm” kategorisinde 5. sırada ve “Türkiye Merkezli Üretici – Hizmet – Kurulum / Bakım / Destek Hizmeti” kategorisinde 8. sırada yer alan Protel, yalnızca ürün geliştirmede değil; kurulum, bakım ve teknik destek gibi kapsamlı hizmetleriyle de öne çıkmayı başardı. Bu başarı, Protel'in POS sistemi alanındaki uzmanlığını ve pazar liderliğini vurgulamaktadır.

Protel etkinlikleri: Otel ve restoran profesyonellerinin ilham kaynağı

2024’ün sonundan itibaren İstanbul, Antalya, Bodrum ve Kapadokya’da düzenlenen Protel Teknoloji Günleri, sektörün önde gelen turizm profesyonellerini buluşturdu. Bu etkinlikler boyunca katılımcılar, OPERA Cloud PMS, Simphony POS, Materials Control, OHub entegrasyon platformu gibi ürünleri canlı olarak deneyimleme imkânı bulurken, sektördeki son trendler ve geleceğin dijital dönüşüm fırsatları üzerine de bilgi alışverişinde bulundular.

Protel Teknoloji Günleri etkinlik dizisinin ardından gerçekleştirilen webinar serisinde ise “Restoranlarda Gelir Artırma Stratejileri”, “Yeni Nesil POS Çözümleri”, “OPERA Cloud ile Dijital Otel Yönetimi”, “Kiosk ve QR Menü Uygulamaları”, “Yapay Zekâ ile Satış ve Kişiselleştirme” gibi konular ele alındı. Bu oturumlarda, otel ve restoran işletmelerine operasyonlarını nasıl dönüştürebilecekleri vaka çalışmaları da incelenerek aktarıldı.

Sektöre yön veren deneyimler Başarı Hikayeleri serisinde

Protel’in Başarı Hikayeleri serisi, otel ve restoran sektöründe fark yaratan markaların dijital dönüşüm yolculuklarını aktaran ilham verici bir YouTube içerik dizisidir. Bu seride farklı segmentlerden öne çıkan otel ve restoranlar, OPERA Cloud PMS, Simphony POS ve Materials Control gibi çözümlerle elde ettikleri başarıları paylaşıyor. Başarı Hikayeleri, Protel teknolojilerinin işletmelere sağladığı somut faydaları gözler önüne sererken, aynı zamanda sektör profesyonelleri için yol gösterici örnekler de sunuyor.

Protel kadın istihdamını da destekliyor

Protel, toplumsal faydayı ve kadın istihdamını destekleyen projesiyle de sektörde fark yaratmayı hedefliyor. Protel, Wtech Derneği iş birliğiyle ve Özyeğin Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen TechWomen Academy projesiyle, teknoloji ve turizm teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen kadınlara eğitim ve gelişim fırsatları sunuyor. Bu program kapsamında kadın katılımcılar, yazılım, veri analitiği ve turizm teknolojilerine dair eğitimler alarak sektöre çok daha donanımlı bir şekilde adım atacak. TechWomen Academy projesiyle Protel, konaklama sektörü teknoloji sağlayıcısı kimliğini güçlendirirken kadın istihdamını destekleyerek yalnızca kendi sektörüne değil, Türkiye’deki kadınların iş gücüne katılımına da değer katıyor.

Protel’in başarısı tüm dünyada kanıtlanmış çözümleri: OPERA Cloud ve Simphony Cloud

Protel, otel operasyonlarındaki etkisi ve başarısı tüm dünyada kanıtlanmış, onlarca lider konaklama markasının tercihi olan bulut tabanlı PMS sistemi OPERA Cloud’u Türkiye pazarına sunuyor. OPERA Cloud, otellere esneklik ve hız kazandıran yapısıyla misafir deneyimini en üst seviyeye taşırken tüm operasyonların tek merkezden yönetilmesini sağlıyor. Check-in ve check-out işlemlerinden rezervasyon yönetimine, housekeeping süreçlerinden gelir kontrolüne kadar tüm operasyonu dijitalleştirerek oluşabilecek hataları en aza indiriyor. OPERA Cloud’un mobil uyumluluğu sayesinde otel çalışanları ve yöneticiler tesis verilerine her an her yerden erişebilir, özelleştirilebilir raporlama özellikleri ise yöneticilere hızlı ve doğru karar alma imkânı verir.

Oracle’ın global güvenlik altyapısı, işletmelerin verilerini uluslararası standartlarda koruma altına alırken, siber tehlikelere karşı katmanlı güvenlik önlemleriyle korur. Böylece OPERA Cloud, otellerin hem bugünkü ihtiyaçlarını karşılayan hem de geleceğin turizm trendlerine uyum sağlamalarını kolaylaştıran güçlü bir çözüm haline geliyor.

Protel, restoran operasyonları içinse tüm dünyada binlerce işletmenin tercih ettiği bulut tabanlı restoran yönetim sistemi Simphony Cloud’u işletmelerle buluşturuyor. Simphony Cloud, restoranların satış noktası işlemlerinden menü yönetimine, sipariş süreçlerinden mutfak operasyonlarına kadar operasyonun tüm aşamalarını tek bir platformda birleştirerek işletmelere kesintisiz süreçler sağlar. Simphony Cloud’un mobil cihazlarla uyumlu yapısı sayesinde garsonlar siparişleri masada hızlıca alabilir, mutfağa anında iletebilir ve böylece restoranların servis süreleri kısalırken misafir memnuniyeti de artar. Entegre raporlama özellikleri, yöneticilere satış performansı, maliyet kontrolü ve stok yönetimi konusunda anlık içgörüler sunarak daha doğru stratejik kararlar almalarına yardımcı olur. Oracle’ın güvenilir bulut altyapısıyla çalışan Simphony Cloud, restoranlara yüksek ölçeklenebilirlik sunar. Bu sayede restoranlar, yurt içinde veya yurt dışında yeni şubeler açtıklarında sistemi kolayca ölçeklendirebilir ve tüm şubelerinin operasyonlarını tek bir ekrandan takip edebilir.

Protel’in Türkiye pazarındaki işletmelerle 7/24 teknik destek sunarak buluşturduğu OPERA Cloud ve Simphony Cloud, yalnızca günlük operasyonları kolaylaştırmakla kalmaz; aynı zamanda otel ve restoranların değişen müşteri beklentilerine uyum sağlamalarına ve zorlu rekabet koşullarıyla başa çıkmalarına da yardımcı olur. Her iki çözüm de Oracle’ın güvenilir bulut altyapısı üzerinde çalıştığı için yüksek ölçeklenebilirlik ve güvenlik sağlar; işletmeler büyüdükçe sistemler kolayca genişletilebilir. Protel’in yerel uzmanlığı ve güçlü teknik destek ekibiyle birleşen bu küresel çözümler, Türkiye’deki otel ve restoranların hem bugünkü ihtiyaçlarını karşılayan hem de geleceğin turizm ve yeme-içme trendlerine uyum sağlayan birer teknoloji altyapısına sahip olmalarını mümkün kılar.

Protel, kusursuz otel yönetimi deneyimi sunmak için kişiselleştirilmiş hizmet üretiminden kanal yönetimine, rezervasyon süreçlerinden gelir optimizasyonuna kadar her aşamada otellerin yanında yer alır. Aynı zamanda restoran çözümü Simphony Cloud ile restoranlarda vardiya takibinden stok ve maliyet kontrolüne, sipariş yönetiminden mutfak operasyonlarına kadar tüm süreçleri tek bir platformda birleştirir. Düzenlediği etkinlikler ve hazırladığı içeriklerle sektör trendlerini şekillendiren Protel, otel ve restoranların dijital dönüşüm yolculuğunda en güvenilir yardımcısı.