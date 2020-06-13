Proxima Centauri’nin Yakınında İkinci Gezegen Keşfedildi

Dünya'mızdan 4,2 ışık yılı uzaklıkta, bize en yakın yıldız olarak bilinen Proxima Centauri yıldızının yakınlarında bir gezegen daha bulunduğu ortaya çıktı. Alpha Centauri grubu olarak bilinen sistemdeki ilk gezegen 2016 yılında keşfedilmişti.

Dünya'ya en yakın komşu yıldız, 4,2 ışık yılı uzaklıktaki küçük ve kızıl bir cüce olan Proxima Centauri. Alpha Centauri grubu adı verilen sistemin üçüncü üyesi olan yıldız, bize çok yakın olmasına rağmen çıplak gözle görülemiyor. 2016 yılında gökbilimciler Proxima Centauri'nin etrafında dönen bir yörüngeye sahip bir gezegen keşfetmişler ve buna 'Proxima Centauri b' adını vermişlerdi. Bu gezegenin varlığı yaklaşık 2 hafta önce doğrulanmıştı.

Bilim insanları, Proxima Centauri'nin etrafında dolaşan bir gezegen daha keşfetmiş gibi görünüyor. 'Proxima Centauri c' adı verilen bu yeni gezegen, nisan ayında yayınlanan bir makalede ilk kez gündeme getirilmişti. Makalenin baş yazarı Fritz Benedict, Amerikan Astronomi Cemiyeti'nin 236. toplantısında bulgusunun ayrıntılarını sundu. Güneş sisteminin dışındaki gezegenlerin çoğu 'transit yöntemi' olarak adlandırılan bir yöntemle bulunuyor. Bu yöntemde, yıldızının önünden geçen gezegenin yıldızın ışığında azalmaya neden olması kullanılıyor.

Proxima Centauri c, radyal hız yöntemiyle keşfedildi

Proxima Centauri gezegenlerini bulmak için kullanılan yöntemeyse radyal hız adı veriliyor. Yıldızlar, gezegenlerinden çok daha büyük kütleye sahip olsalar da, gezegenler yine de yıldızlarının üzerinde bir kütle çekimi kuvveti uygulayarak onları kendilerine doğru çekiyor. Radyal hız yöntemi yıldızın bu çekmeye verdiği karşılığı ölçüyor ve bu ölçüm gökbilimcileri çok şey anlatıyor.

1999 yılında gökbilimciler Hubble Uzay Teleskobu'nun Fine Guidance Sensor 3'ünü (İyi Kılavuz Sensör 3) Proxima Cenauri'yi (PC) astrometrik olarak çalışmak için kullandılar. O zamanlar, gökbilimciler ilk gezegen PC b için 0,8 Jüpiter'lik bir kütle üst limiti oluşturmuşlardı. Yine yörüngede dönüş periyodu olarak da üst sınır olarak 1000 günden az bir zamanı belirlemişlerdi. Şimdi, radyal hız bir başka gezegenin daha varlığını ortaya çıkardı. PC c adı verilen bu yeni gezegenin yörünge dönüş periyodu 1900 gün ve bilim insanları PC b'nin tüm verilerini tekrar değerlendirdiler.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre yeni gezegen Proxima Centauri c, Dünya'dan yaklaşık yedi kat daha büyük. Bununla birlikte bazı ölçümlerde farklılık olduğu anlaşılıyor. Örneğin Nature Adtronomy'den Paul Woods, PC c'nin Jüpiter'in beş katı büyüklüğünde olduğunu ileri sürüyor. Bu tutarsız ölçümlerin sebebinin gezegen adayının etrafının toz bulutu ya da Satürn gibi bir halkayla çevrilmiş olması olabileceği düşünülüyor. Tüm bunlara rağmen PC c'nin gerçek olduğu ve yeni bir komşu kazanmış olma ihtimalimizin yüksek olduğu da belirtiliyor.