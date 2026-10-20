GTA 6 Çıkış Tarihi Öncesinde PS5’e Büyük Darbe: Güncel 14.10 Sürümünün Kırıldığı İddia Ediliyor!

Yaklaşan GTA 6 çıkışı öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. İddialara göre PS5'in güncel 14.10 sürümü de kırılmış durumda.

Sony, PS5’in güncel 14.10 yazılımının kırılmasının uzun süreceğini umut ederken, bağımsız bir geliştiriciden gelen haber oyun sektörünü sarstı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir "homebrew" (özel yazılım) geliştiricisi, Sony'nin en güncel güvenlik bariyerlerini aşmayı başardı. Geliştirici Gezine tarafından paylaşılan ve konsolun hata ayıklama (debug) ayarlarına erişildiğini kanıtlayan video, merakla beklenen GTA 6 gibi güncel sürüm gerektiren oyunlar üzerindeki korsan tehdidini yeniden alevlendirdi.

Güvenliğin aşılması ne anlam ifade ediyor?

Sony'nin 1 Ekim'deki güncellemeyle kapattığı açıkları geride bıraktığını iddia eden Gezine, güvenlik kalkanını geçmeyi başarsa da bu, sürümün tam anlamıyla kırıldığı anlamına gelmiyor. Oyun yedeklerinin oluşturulması ve çalıştırılmasında kilit rol oynayan hipervizöratlatma yöntemi henüz bu sürümde işlev göstermiyor.

Bunun yanı sıra kırılma yönteminin şu an için gizli tutulması da soru işaretleri yaratıyor. Açığın kamuoyuyla paylaşılması durumunda Sony’nin yeni bir güncellemeyle önlem alacağını bilen birçok kullanıcı, geliştiriciden dosyaları en azından 19 Kasım’daki GTA 6 çıkışına kadar yayınlamamasını talep ediyor.

Son dönemde yaşanan bu hızlanmanın merkezinde doğrudan Rockstar Games'in yeni dev yapımı GTA 6 yer alıyor. PlayStation'dan gelen bilgiler, GTA 6’nın çalışabilmesi için en az 14.10 sürümünü zorunlu kılacağını ortaya koymuştu. Bu gelişme, 13.60 sürümünde çalışan önceki açıkları yetersiz kılarak toplulukta büyük bir çıkmaza neden olmuştu. Yeni açıkla birlikte bu engelin aşılma ihtimali doğsa da GTA 6 gibi teknik olarak son derece ağır bir oyunun sorunsuz yedeklenip çalıştırılacağı kesin değil. Yine de Gezine dosyaları paylaşmaktan vazgeçse dahi pek çok bağımsız geliştiricinin PS5 üzerindeki güvenlik açıklarını aramaya devam ettiği ve sürecin Sony tarafından yakından izlendiği belirtiliyor.