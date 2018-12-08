Psikopat Bir Sevgiliniz Varsa, Ona Nasıl Davranmanız Gerekir?

'Psikopat sevgili' denince aklınıza yalnızca korku filmlerinden sahneler gelebilir; fakat tanıştığınız her 100 kişiden 1'inin psikopat olma ihtimali var.

Eğer bir psikopatla tanışacak veya ilişki yaşayacak olursanız nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Bu kişilik bozukluğunun tam olarak nasıl teşhis edilmesi gerektiği konusunda bazı tartışmalar var. Ancak araştırmacılar, psikopatlığın kalıcı antisosyal davranışlar, empati bozukluğu, vicdan azabı, cesurluk, duygusal esneklik, akıl, dürtüsellik ve aşırı egoist özellikler içerdiğini kabul ediyorlar. Psikopatların ayrıca, detaylara dikkat etmek, insanları iyi gözlemlemek ve karşısındaki insanla rahat konuşmak gibi olumlu özellikleri de var.

Bir psikopatla birlikteyken ortaya çıkabilecek ilk sorun patolojik yalanlardır. Psikopatlar sık sık eşlerini aldatmaya çalışırlar ve davranışlarını gizlemek için sık sık yalan söylerler. Araştırmalar, psikopatların bunu başarmak için sıklıkla 'gaz ışığı' olarak adlandırılan bir tekniği kullandığını gösteriyor. Bu teknik, karşısındaki insanların güvenini ve doğruluğunu kazanmak için gerçeklik hissi veriyor.

Psikopatların manipülasyonda iyi olmasının nedeni, genellikle insanların davranışlarını incelemeleri ve bunları kontrol edebilmeleridir. Bir psikopatla ilişkiniz varsa ve onların manipülasyonuna direnmeyi başarabilirseniz, öfke ve tekrarlayan konuşmalar ile sık sık hayal kırıklığına uğrarlar. Fakat psikopatların değişmesini beklemeyin çünkü yapılan araştırmalara göre, psikopat insanların beyinleri normalden farklı çalışıyor.

Öz denetim eksikliği, psikopatların eşlerini ciddi derecede sıkıntıya sokabilir. Örneğin, bir psikopat, partnerinin meslektaşlarına kaba davranabilir veya bir partide onları utandırabilir. Psikopatlar ayrıca sosyopati ve narsisizm özelliklerini gösterme eğilimindedir ve her iki özellik de aldatma ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca psikopatlar, paraziter bir yaşam tarzına sahiptir, başkalarını besler ve verdikleriden fazlasını alırlar. Bu, kendi finansal durumunuzun onlara ait olmasını isteyebilecekleri anlamına gelir.

Sonuç olarak bir psikopatla ilişki yaşamak herkese göre değildir, fakat yinede bazı insanlar birbirleri ile konuşarak anlaşabilir. Eğer sizin de bu özelliklere sahip bir psikopat sevgiliniz varsa, dikkatli olmanızda fayda var.