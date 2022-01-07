PUBG Mobile, Hile Şirketine Açtığı Davaları Kazandı

PUBG Mobile'ın geliştiricileri Krafton Inc. ile Tencent Games, ABD ve Almanya'da açtığı hile davalarını kazandı. PUBG Mobile için hile geliştiren yazılım şirketi, 10 milyon dolar civarında para cezasına çarptırıldı.

Mobil oyun dünyasının her geçen gün büyümesi, bilgisayar korsanlarının da iştahını kabarttı. Hal böyle olunca da dünyanın en popüler mobil oyunları için çok sayıda hile yazılımı geliştirildi. Bu durum, bir yandan oyunculara diğer yandan geliştiricilere zarar verdi. Hatta PUBG Mobile'ın geliştiricisi Krafton Inc. ile Tencent Games, oyun için hile geliştiren bir şirkete dava bile açmıştı. Şimdi o dava sonuçlandı.

Krafton Inc. ile Tencent Games, PUBG Mobile'a hile geliştiren bir hack şirketine iki ayrı dava açmıştı. Bu davaların biri ABD'de, diğer ise Almanya'daydı. Federal mahkemeler, her iki davada da PUBG Mobile'ın geliştiricilerini haklı buldular. Söz konusu hack üretme şirketi, 10 milyon dolar civarında para cezasına çarptırıldı.

"Hileye müsamaha göstermeyeceğiz"

ABD ve Almanya'da görülen davalarda, hack grubu için önemli bir karar daha çıktı. Bu karar kapsamında oyunda nasıl açıklar olduğu, bu açıklardan nasıl faydalanıldığı ve kimlerle iş birliği yapılarak hile yazılımları geliştirildiğinin detaylı bir raporu istendi. Bu rapor, mobil oyun dünyasıyla paralel büyüyen hile sektörüne büyük bir darbe indirebilir gibi görünüyor.

Davayı kaybeden hile şirketi, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak PUBG Mobile yönetiminden bazı açıklamalar geldi. Oyunun yapımcısı Rick Li tarafından yapılan açıklamalarda, "Dünya çapında milyonlarca oyuncu PUBG Mobile'ı seviyor ve herkes için eşit bir oyun alanı sağlayacağız. Ancak ne yazık ki, hacker gruplarının eylemleri oyunun adaletini baltalıyor. Kazandığımız dava, hileye müsamaha göstermeyeceğimize dair açık bir mesaj veriyor." ifadeleri kullanıldı.