300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

İkinci el olarak sadece 300 TL’ye satın alınan bir Xbox 360’ın içinden, GTA IV’ün çıkışından aylar öncesine ait prototip sürüm çıktı. Kasım 2007 tarihli bu erken versiyon, oyunun geliştirme sürecine dair daha önce hiç görülmemiş detayları ortaya koydu.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

20 yaşında ikinci el bir cihaz alıp eve götürdüğünüzü düşünün. Büyük ihtimalle beklentiniz çalışmasıdır, fazlası değil. Ancak bu kez işler biraz farklı gelişti. Ucuza alınan eski bir Xbox 360, oyun dünyasını heyecanlandıran bir keşfe sahne oldu.

Üstelik bu cihazın sıradan bir konsol olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Yapılan incelemelerde bunun geliştiricilere özel üretilmiş bir Xbox 360 geliştirici kiti olduğu ortaya çıktı. Asıl olay ise cihazın içinden çıkanlarla başladı.

sd545ds4f456ds
GTA4-XBOX-360-DEV-BUILD_06
GTA4-XBOX-360-DEV-BUILD_07
GTA4-XBOX-360-DEV-BUILD_05 +2

Çıkıştan aylar öncesine ait GTA IV sürümü bulundu

sd545ds4f456ds

Cihazın depolaması kurcalandığında, Rockstar’ın efsane oyunu GTA IV’e ait Kasım 2007 tarihli bir sürüm keşfedildi. Bu tarih, oyunun Nisan 2008’de piyasaya sürülmesinden yaklaşık 5 ay öncesine denk geliyor.

GTA4-XBOX-360-DEV-BUILD_06

Yani bulunan şey basit bir oyun dosyası değil, doğrudan geliştirme sürecinden kalma bir versiyon. Bu da GTA IV’ün son hâline gelmeden önce nasıl göründüğünü ve nasıl çalıştığını gözler önüne seriyor.

Bu prototip, oyunun “gizli” kalmış hâlini gösterebilir

GTA4-XBOX-360-DEV-BUILD_07

Bu tür erken sürümler genelde oyuncuların hiç görmediği detaylar barındırır. Örneğin kesilmiş görevler, farklı mekanikler veya değiştirilmiş harita detayları bu prototipte yer alıyor olabilir. Ki bu prototipte de GTA IV'ün zombi modunu görüyoruz.

GTA4-XBOX-360-DEV-BUILD_05

Tam da bu yüzden oyun arşivcileri ve meraklıları için bu keşif oldukça büyük bir anlam taşıyor. Çünkü bu tarz veriler, oyunların nasıl evrildiğini anlamak açısından adeta bir zaman kapsülü görevi görüyor.

Geliştirici kitleri neden bu kadar önemli?

GTA4-XBOX-360-DEV-BUILD_08

Devkit olarak adlandırılan bu özel cihazlar, oyunların test edilmesi için stüdyolara gönderilen versiyonlar. Normal kullanıcıya ulaşmayan bu cihazlar bazen içinde çok değerli ve nadir veriler barındırabiliyor.

image.png.89bfaa3789c53e68ef01a0961caf4f49

İşte bu yüzden ikinci el piyasadan çıkan bir devkit’in içinden böyle bir prototip bulunması oldukça nadir bir durum. Üstelik bunun sadece 300 TL gibi bir fiyata gerçekleşmiş olması, olayı daha da ilginç kılıyor.

Gta 5 Xbox

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

5G Hız Testi Ne Kadar İnternet Harcıyor?

5G Hız Testi Ne Kadar İnternet Harcıyor?

Türkiye'nin İlk "Akıllı Yolu" Trafiğe Açıldı: İşte Yeri ve Özellikleri

Türkiye'nin İlk "Akıllı Yolu" Trafiğe Açıldı: İşte Yeri ve Özellikleri

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

[27-30 Mart] 1.780 TL Değerindeki Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[27-30 Mart] 1.780 TL Değerindeki Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

