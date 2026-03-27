Sony Açıkladı: PlayStation 5 Fiyatları Dünya Genelinde Zamlandı!

Sony yapmış olduğu duyuru ile birlikte PlayStation 5 fiyatlarına dünya genelinde zam geldiğini açıkladı. İşte yeni fiyatlar!

Barış Bulut

Sony, küresel ekonomik sebepleri gerekçe göstererek PlayStation ürünlerinin fiyatları için zam kararı aldığını duyurdu. Açıklamaya göre zamlı fiyatlar 2 Nisan 2026 itibarıyla dünya genelinde geçerli olacak.

Şirket, bu kararın oyuncular üzerinde etkisinin farkında olduklarını vurgularken, yüksek kaliteli ve yenilikçi oyun deneyimlerini sürdürebilmek için fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Zamlı PS5 fiyatları ne kadar oldu?

Bölge Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
ABD PS5 Dijital 499.99$ 599.99$
ABD PS5 Diskli 549.99$ 649.99$
ABD PS5 Pro 799.99$ 899.99$
Avrupa PS5 Dijital 499.99€ 599.99€
Avrupa PS5 Diskli 549.99€ 649.99€
Avrupa PS5 Pro 799.99€ 899.99€
İngiltere PS5 Dijital 449.99£ 519.99£
İngiltere PS5 Diskli 479.99£ 569.99£
İngiltere PS5 Pro 699.99£ 789.99£
Japonya PS5 Dijital 79.980¥ 89.980¥
Japonya PS5 Diskli 87.980¥ 97.980¥
Japonya PS5 Pro 119.980¥ 137.980¥

Türkiye fiyatları şimdilik belirli değil ama resmî distrübitör Bilkom, 2 Nisan'dan itibaren resmî garantili PS5'lerin Türkiye satış fiyatlarını güncelleyecektir.

