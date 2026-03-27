Sony Açıkladı: PlayStation 5 Fiyatları Dünya Genelinde Zamlandı!

Sony, küresel ekonomik sebepleri gerekçe göstererek PlayStation ürünlerinin fiyatları için zam kararı aldığını duyurdu. Açıklamaya göre zamlı fiyatlar 2 Nisan 2026 itibarıyla dünya genelinde geçerli olacak.
Şirket, bu kararın oyuncular üzerinde etkisinin farkında olduklarını vurgularken, yüksek kaliteli ve yenilikçi oyun deneyimlerini sürdürebilmek için fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Zamlı PS5 fiyatları ne kadar oldu?
|Bölge
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|ABD
|PS5 Dijital
|499.99$
|599.99$
|ABD
|PS5 Diskli
|549.99$
|649.99$
|ABD
|PS5 Pro
|799.99$
|899.99$
|Avrupa
|PS5 Dijital
|499.99€
|599.99€
|Avrupa
|PS5 Diskli
|549.99€
|649.99€
|Avrupa
|PS5 Pro
|799.99€
|899.99€
|İngiltere
|PS5 Dijital
|449.99£
|519.99£
|İngiltere
|PS5 Diskli
|479.99£
|569.99£
|İngiltere
|PS5 Pro
|699.99£
|789.99£
|Japonya
|PS5 Dijital
|79.980¥
|89.980¥
|Japonya
|PS5 Diskli
|87.980¥
|97.980¥
|Japonya
|PS5 Pro
|119.980¥
|137.980¥
Türkiye fiyatları şimdilik belirli değil ama resmî distrübitör Bilkom, 2 Nisan'dan itibaren resmî garantili PS5'lerin Türkiye satış fiyatlarını güncelleyecektir.