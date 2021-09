Activision'dan Hilecileri Üzecek Açıklama

Call of Duty serisinin yeni oyunu Vanguard merakla beklenirken, Warzone’da hile yapmış olanları üzecek bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Warzone’da hile kullanmış ve banlanmış oyuncular, Vanguard'da da banlı kalacaklar.

Oyun sektörünün önemli önemli şirketlerinden biri olan Activision, geçtiğimiz ay bir tanıtım videosuyla birlikte Call of Duty: Vanguard’ı duyurmuştu. Call of Duty: Warzone’da hilelerin önünü bir türlü alamayan Activision ve oynun geliştiricisi Raven Software bu konuda daha sert yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

Anti hile sistemi üzerinde çalışan şirket, hile kullandığı gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda on binlerce kullanıcıyı banlamış ve bunun devam ettirmişti. Alınan bir diğer karara göre, Call of Duty: Warzone’da hile yapan ve bunun sonucunda banlanan kullanıcıların, yeni çıkacak olan Call of Duty: Vanguard’ın yaklaşan açık betasını oynaması yasaklandı. Ayrıca donanım banı alan Warzone oyuncuları, Vanguard'ı da bu ban nedeniyle oynayamayacak.

Hile sorunu giderilmeye çalışılıyor

Neredeyse bütün oyunlar için, hile yaparak oyun içinde haksız kazanç elde etmeye çalışan oyuncular büyük bir sorun teşkil ediyor. Activision ve oyun geliştiricisi Raven Software ise buna yönelik önemli bir mücadele başlatarak on binlerce oyuncuyu banladı. Bu tek başına ne kadar etkili olur bilinmez ama şirket, hile engelleme sistemleri üzerine de çalışıyor.

Bireysel hesapların banlanarak hilenin önüne geçilmeye çalışılmasının yanı sıra, seri dolandırıcıların engellenmesi için de yoğun çaba harcanıyor. Hile suçuyla banlanan kullanıcıların yeni hesap açmaları da engelleniyor. Activision’da, Call of Duty: Warzone’dan beri daha yoğun devam eden hile problemine yönelik alınan bu tedbirleri doğruladı.