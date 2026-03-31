PlayStation 6'nın Fiyatı iPhone ile Yarışacak

PlayStation 6'nın fiyat etiketine dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı ve görünüşe göre Sony yeni seride önemli bir fiyat artışına gidecek.

PlayStation 6'nın Fiyatı iPhone ile Yarışacak
Barış Bulut

Sony’nin PlayStation 6 için düşündüğü fiyat stratejisine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Son söylentilere göre şirket, yeni PlayStation 6'yı sanıldığı kadar yüksek fiyattan sunmayacak. Tabii PlayStation 5 çıkış fiyatında da olmayacak.

İddiaya göre PlayStation 6, yaklaşık 699 dolar seviyesinde fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Bu fiyat, PlayStation 6'nın globalde iPhone serilerinin standart modelinin fiyatına oldukça yaklaştığı anlamına geliyor.

PlayStation 6'nın Fiyatı iPhone ile Yarışacak
Fiyat artmasına rağmen bazı tavizler verilecek

Son dönemde daha yüksek fiyat etiketi olabileceğine yönelik iddialar da vardı ve Sony’nin bu fiyat etiketi için bazı fedakârlıklar yapacağı konuşuluyor.

İddialara göre PlayStation 6’nın en temel modeli 1 TB SSD ile gelecek ve fiziksel disk sürücüsü bulunmayacak.

Yapay zekâ ile oyun boyutları sıkıştırılacak

PlayStation 6’nın en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise oyun boyutlarını küçültmeye yönelik olacak. “Neural Texture Compression” adı verilen teknoloji sayesinde oyun dosyaları %50’den fazla küçülebilecek ve birçok oyunda grafikler yapay zekâ ile anlık olarak yeniden oluşturulabilecek.

Bu da hem depolama ihtiyacını azaltacak hem de daha küçük SSD ile kullanım deneyimini korumayı sağlayacak.

Bulut destekli yeni bir sistem bulunacak

Sony’nin üzerinde çalıştığı bir başka yöntem ise bulut tabanlı veri yönetimi. Bu sistem şu şekilde çalışacak:

  • Oyunun temel dosyaları cihazda bulunacak
  • Ek içerikler ihtiyaç anında indirilecek
  • Kullanılmayan veriler otomatik silinecek

Böylece oyuncular, büyük boyutlu oyunları indirirken depolama sıkıntısı yaşamayacak.

Peki sizin PlayStation 6'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

