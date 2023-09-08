PUBG Mobile Türkiye Milli Takımı, Romanya'da gerçekleştirilen dünya turnuvasında ikinci oldu. Ekip, önümüzdeki yıl dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Türkiye, 24 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Romanya'da gerçekleştirilen 15. Dünya Espor Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. PUBG Mobile için kurulan Milli Takım, turnuvadan dünya ikincisi olarak ayrıldı. Yüzümüz voleyboldan sonra bu kez de e-spor alanında güldü. Kırgızistan'ın birinci olduğu PUBG Mobile turnuvasında ev sahibi Romanya ise üçüncü oldu.

111 ülkeden oyun tutkunlarının katıldığı turnuvada PUBG Mobile'a ek olarak CS:GO, Dota 2, eFootball, Tekken 7 ve Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlar için de müsabakalar yapıldı. Milli takımlarımız, bu oyunların hepsinde de rakipleriyle mücadele ettiler. PUBG Mobile takımımız ise büyük bir başarı örneği ile dünya ikincisi oldu. 18 maça çıkan PUBG Mobile milli takımımız, 173 puan toplamayı başardı.

Türkiye Espor Federasyonu Başkanı: “Esporda dünyanın en iyi ülkesi olacağız”

PUBG Mobile Türkiye Milli Takımı'nın başarısıyla ilgili açıklamalar yapan isim Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir oldu. Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Rekor bir katılımın sağlandığı 15. Dünya Espor Şampiyonası’nda, PUBG Mobile ve MLBB takımlarımız Avrupa elemelerinde kota mücadeleleri sonucunda şampiyonaya katılma hakkı elde ederken, eFootball ve Tekken takımlarımız da şampiyona doğrudan katıldı. Uzun bir hazırlık maratonunun ardından Romanya’da mücadele eden tüm sporcularımız ve takımlarımız, ülkemize yakışır bir performansa imza attı. Bunun sonucunda da PUBG Mobile takımımız dünya ikinciliği madalyasını kazandı. Turnuvada mücadele eden tüm sporcularımıza tebriklerimizi iletiyoruz. Türkiye Espor Federasyonu olarak, espor alanında dünyanın en iyi ülkesi olma yolunda ilerliyoruz. Önümüzdeki yıl tüm oyunlarda zirveyi hedefleyen bir takım olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi espor kullanıcılarını birer oyuncu olarak değil, sporcu olarak görüyor ve federasyon olarak desteklerimizi sürdürüyoruz.

PUBG Mobile Türkiye Milli Takımı üyeleri:

Berkin Çetin

Mehmet Akif Kastal

Zekeriya Taha Ünlü

Faruk Hamsici

Furkan Şentürk

Biz de Webtekno ekibi olarak PUBG Mobile Türkiye Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyoruz.