Türkiye, 24 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Romanya'da gerçekleştirilen 15. Dünya Espor Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. PUBG Mobile için kurulan Milli Takım, turnuvadan dünya ikincisi olarak ayrıldı. Yüzümüz voleyboldan sonra bu kez de e-spor alanında güldü. Kırgızistan'ın birinci olduğu PUBG Mobile turnuvasında ev sahibi Romanya ise üçüncü oldu.
111 ülkeden oyun tutkunlarının katıldığı turnuvada PUBG Mobile'a ek olarak CS:GO, Dota 2, eFootball, Tekken 7 ve Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlar için de müsabakalar yapıldı. Milli takımlarımız, bu oyunların hepsinde de rakipleriyle mücadele ettiler. PUBG Mobile takımımız ise büyük bir başarı örneği ile dünya ikincisi oldu. 18 maça çıkan PUBG Mobile milli takımımız, 173 puan toplamayı başardı.
Türkiye Espor Federasyonu Başkanı: “Esporda dünyanın en iyi ülkesi olacağız”
PUBG Mobile Türkiye Milli Takımı'nın başarısıyla ilgili açıklamalar yapan isim Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir oldu. Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
PUBG Mobile Türkiye Milli Takımı üyeleri:
- Berkin Çetin
- Mehmet Akif Kastal
- Zekeriya Taha Ünlü
- Faruk Hamsici
- Furkan Şentürk
Biz de Webtekno ekibi olarak PUBG Mobile Türkiye Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyoruz.