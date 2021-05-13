Qantas, Hiçbir Yere Gitmeyen Bir Uçuş Gerçekleştirecek

Qantas Havayolları, mayıs ayının sonunda Avustralya'dan izlenebilecek süper ay ve tam ay tutulması olayları için özel bir uçuş oluşturdu. 40 bin feette icra edilecek ve kalkılan havalimanına dönülecek bu uçuş için biletleri satışa açan şirket, yalnızca 2,5 dakikada tüm biletleri sattı. Özel uçuş, sektörün devlerinden Boeing 787 Dreamliner ile gerçekleştirilecek.

Avustralya'nın en büyük havayolu şirketlerinden olan Qantas, çok ilginç bir uçuş duyurdu. Şöyle ki bu uçuş, aslında hiçbir yere gitmiyordu. Ancak şirket, bu uçaktaki tüm biletleri yalnızca 2,5 dakikada sattı. Şirket bu satış durumunu, kendileri için bir rekor olarak tanımladı. Peki Qantas'ın hiçbir yere gitmeyen uçuşuna ait biletleri bu kadar kısa sürede satmasına yol açan şey neydi?

Avustralya, mayıs ayının sonunda bir tam ay tutulması ve süper ay olaylarına ev sahipliği yapacak. İşte Qantas, hayranlık uyandıran bu olayın gökyüzünden izlenebilmesi için havalanan ancak hiçbir yere gitmeyecek olan bir uçuş düzenledi. Böylelikle hem şirket gelirlerine katkı sağlanmış hem de Avustralyalılara unutamayacakları bir deneyim sunulmuş olacak.

Hiçbir yere gitmeyen uçuş, 40 bin feet (yaklaşık 12 KM) yüksekte icra edilecek

Kalkış yaptıktan sonra gökyüzünde süzülecek ve yeniden kalktığı havalimanına inecek olan uçuş, 40 bin feet yüksekte gerçekleştirilecek. Böylelikle süper ay ve tam ay tutulması olayları yerden 12 kilometre yüksekte izlenebilmiş olacak. Uçuşla ilgili açıklamalarda bulunan şirket yetkilileri, özel hesaplamalar yaparak en doğru rotayı oluşturduklarını ifade ediyorlar. Bu arada, bilet fiyatlarının hiç de ucuz olmadığını belirtelim.

Qantas'ın özel uçuşuna dahil olmak isteyen kişiler, ekonomi paketindeki bir bilet için minimum 386 dolar ödeme yaptılar. Business class biletler ise 1.660 dolardan başlayan fiyatlarla alıcı buldu. Müşterilerine en iyi deneyimi sunmak isteyen şirket, bu özel uçuş için benzerlerine kıyasla daha büyük pencereleri olan Boeing 787 Dreamliner uçağını tercih ettiklerini açıkladılar. Son olarak, bu özel uçuşun 3 saat kadar süreceğini de belirtelim.