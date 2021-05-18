Qualcomm, Snapdragon 778G'yi Duyurdu: İşte Özellikleri

Qualcomm, Snapdragon 778G olarak isimlendirdiği yeni işlemcisini duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip işlemci, üst düzey telefonlara güç verecek. İddialara göre bu işlemci, ilk kez HONOR 50'de kullanılacak.

Yarı iletken üretim devi Qualcomm, düzenlediği bir etkinlikte "Snapdragon 778G" olarak isimlendirdiği yeni işlemcisini duyurdu. Snapdragon 780G'nin yeni bir çeşidi olarak karşımıza çıkan işlemci, 6 nm üretim mimarisine sahip ve üst düzey telefonlara hayat verecek. Ortaya atılan bir iddiaya göre ise Qualcomm'un yeni işlemcisini kullanan ilk telefon, HONOR 50 olacak.

SM7325 koduyla tanıtılan işlemci, 2.4 GHz'de çalışıyor. Adreno 642L GPU ile desteklenen işlemci; Vulkan 1.1, OpenGL 3S 3.1, OpenCL 2.0 FP, HDR10+, ve HDR10 gibi görüntüleme teknolojilerine destek veriyor. Mobil oyun tutkunları için Snapdragon Elite Gaming özelliğini de destekleyen işlemci, FHD+ çözünürlükte 144 Hz tazeleme oranı sunabiliyor oluşu ile de pürüzsüz bir deneyim vadediyor.

Snapdragon 778G, 192 megapiksel tek kamerayı destekliyor

Qualcomm tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni işlemcisi, 192 megapiksel çözünürlük sunan tek bir kamerayı destekleyebiliyor. Ayrıca bir geliştirici ekip, 36 ve 22 megapiksel çözünürlük sunan ikili kamera kurulumunu ya da 22 megapiksellik üçlü kamera kurulumunu bu telefona entegre edebiliyorlar. Oluşturulacak kamera kurulumları, yapay zeka destekli otofokus, gürültü engelleme, 720p'de 240 fps ağır çekim, HDR10 ve HDR10+ teknolojilerine destek verebiliyor.

Snapdragon X53 isimli dahili modeme sahip olan işlemci, bu sayede 5G desteği de sunabiliyor. Qualcomm'a göre bu işlemcinin veri aktarım hızı, 3,3 Gbps'ye ulaşıyor. Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.2, USB 3.1 ve USB Type-C gibi bağlantı seçeneklerinin bulunduğu Snapdragon 778G, Qualcomm Quick Charge 5 teknolojisini de destekliyor.