Elon Musk, Grok 5'in AGI'a Ulaşabileceğini İddia Ediyor: Peki Bu Mümkün mü?

Yapay zekâ şirketi xAI'ın kurucusu Elon Musk, şirketin yapay zekâsı Grok'un yeni sürümü Grok 5'in AGI'a ulaşabileceğini iddia ediyor.

Elon Musk, Grok 5’in yapay genel zekâya (AGI) ulaşabileceğini ve bunun beklenenden çok daha önce gerçekleşebileceğini açıkladı. Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Artık @xAI’ın Grok 5 ile AGI’a ulaşma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim.” dedi.

AGI, yapay zekânın insan gibi düşünebilmesi, öğrenebilmesi ve bilgiyi her alanda uygulayabilmesi anlamına geliyor. Bu noktaya ulaşmak bilim, teknoloji ve tıp alanında devrimsel gelişmeler getirebilirken; pek tabii etik, güvenlik ve kontrol sorunlarını da beraberinde getiriyor. Birçok uzman, insanın zekâsını aşan makinelerin yönetilemez hâle gelebileceği konusunda uyarıyor.

AGI neden önemli?

Yapay zekâ sektörünün bilinen isimlerinden Geoffrey Hinton, AGI’ın insanlığın yok olmasına yol açma ihtimalini %10-20 arasında gördüğünü açıklamıştı. Musk ise geçmişte AGI’ı “nükleer silahlardan daha tehlikeli” bulduğunu söylemişti.

Tabii herkes aynı fikirde değil. Hindistan Bilim Enstitüsü profesörü ve Sentient’in kurucu ortağı Himanshu Tyagi’ye göre Grok 5 etkileyici olsa da henüz tam anlamıyla AGI beklemek gerçekçi değil. Tyagi, Grok 5’in karmaşık dijital görevlerde olağanüstü başarı gösterebileceğini ancak bilimsel keşifler gibi gerçek AGI düzeyine yakın bir performansın şimdilik uzak olduğunu söylüyor.

