Queen'in Müzikal Becerisi Beyaz Perdeye Nasıl Aktarıldı?

Gişeye girdiği andan itibaren son derece ilgi gören Bohemian Rhapsody'de en dikkat çeken nokta Queen'in müzikal becerisinin beyaz perdeye nasıl bu kadar iyi aktarıldığıydı. Kamera arkasında grubun üyelerinden biri olan Brian May ile çalışan oyuncular, verilen süre içerisinde olabilecek en iyi grubu ortaya koydu.

Vizyona çıkışından itibaren herkes tarafından fazlasıyla beğenilen Bohemian Rhapsody’i izleyenler hep aynı şeyi merak etti: Queen’in müzikal yeteneği beyaz perdeye nasıl aktarıldı?

Filmin perde arkasında oyuncular Rami Malek, Gwilym Lee ve Joe Mazzello, Queen üyesi Brian May’den yardım aldı.

İlk hazırlıklar, bu rolü üstlenmeden önce hiç piyano çalmamış olan Rami Malek’e piyano dersleri vermekle başladı. Bunun yanı sıra, Gwilym Lee ve Joe Mazzello’da gitar çalmayı daha önce öğrenmiş olmaları büyük bir avantaj oldu.

Sonuçlar herkes için tatmin edici oldu. Tabii ki Queen seviyesinde bir grup olamadılar ancak eksik kalan kısımlar Hollywood ışığının altında kamufle oldu.